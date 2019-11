Så meget kan du spare på at pleje dine hårde hvidevarer

De fleste af os, gør det alt for sjældent, men ofrer du bare lidt tid ind i mellem på at vedligeholde dine hårde hvidevarer, kan du spare både penge og besvær. For det koster ikke at pleje køleskab, opvaske- og vaskemaskine, fryser og tørretumbler.

Alt efter hvor mange og hvor gamle apparater du har, kan du nok spare omkring 500 kr. i energiforbrug om året, vurderede Richard Schalburg, forbrugerekspert og chefkonsulent i Dansk Energi tilbage i 2012.

Dårligt vedligehold giver 20 procent højere energiforbrug

Der er ikke lavet præcise beregninger på, hvor meget du kan spare om året i energi ved at vedligeholde dine hårde hvidevarer. Men det kan være helt op til 400 kr. om året på et køle-/fryseskab, hvis det er omkring eller over 10 år gammelt.

Et nyt kombiskab afrimer sig selv, men et gammelt gør ikke. Det bruger godt 800 kilowatttimer om året, hvilket i runde tal svarer til 1.600 kr. Det vurderes, at et dårligt vedligeholdt skab bruger cirka 20-25 procent mere energi. Det vil sige, at du kan spare mellem 300 og 400 kr. ved at vedligeholde det.

Afrim fryseren 4 gange om året

Det anbefales, at du afrimer din fryser 4 gange om året. Derudover skal du bl.a. også tjekke tætningslisten, der holder fryseren eller køleskabet lukket. Hvis den holder op med at sørge for det sugetræk, der normalt kommer, når du lukker døren, så er skabet utæt og bruger langt mere energi for at kompensere.

Du kan evt. købe eller låne et såkaldt sparometer for at se, hvor meget strøm dit køle-/fryseskab bruger og så sammenligne med specifikationerne for apparatet. I et køleskab står det som regel indeni på en lille plade i venstre side.

Vedligehold forlænger levetid

Vedligehold sikrer også dine rettigheder i reklamationsperioden. Derfor er det en god idé altid at læse brugsanvisningen, der følger med apparatet, for her er ofte gode råd at hente, når du skal vedligeholde dit husholdningsapparat.

Vaskemaskiner går til på grund af manglende afkalkning

95 procent af de defekter, som husholdningsproducenterne ser på vaskemaskiner, skyldes ødelagte varmelegemer på grund af manglende afkalkning.

Det er dumt, for udover ærgrelsen så er det dyrt at få en montør ud, og maskinen har så heller ikke vasket optimalt i mellemtiden.

Derfor er det vigtigt at sørge for, at varmelegemer i både vaskemaskine og opvaskemaskine holdes afkalket. Også fordi et tilkalket varmelegeme får vaskemaskinen til at bruge mere energi, fordi den så tager længere tid om at varme vandet op.

Sådan vedligeholder du dine hårde hvidevarer

Foto: Benjamin Kürstein/Ritzau Scanpix

Køleskab:

Afstøv køleribber og evt. tilgængelig kompressor på bagsiden.

Rengør tætningslisten med jævne mellemrum. Tjek, om den er tæt ved at sætte en pengeseddel fast i døren og se, om du kan trække den ud. Hvis det er let, lækker køleskabet luft, og så skal tætningslisten skiftes.

Hold afløbsåbningen i bagvæggen ren, så fugten kan løbe ud.

Fryser:

Afstøv bag på.

Afrim hvis nødvendigt. Der må ikke være mere end 5 mm rim på overfladerne.

Rengør og tjek tætningsliste.

Vaskemaskine:

Doser dit vaskemiddel korrekt efter hårdheden af vandet.

Rengør sæbeskuffen jævnligt, så maskinen kan tage den korrekte mængde vaskemiddel ind.

Brug afkalkningstabletter eller vask ved høj temperatur en gang om måneden.

Tøm trevlesien med jævne mellemrum.

Rens filtrene ved tilløbsslangerne en gang om året for at undgå tilstopning, og at maskinen bliver langsom til at tage vand ind.

Tørretumbler:

Rens fnugfilteret efter hver tørring.

Tjek aftræksslangen for fnug og fnuller med jævne mellemrum.

Har du en kondenstumbler, så rens kondensatoren efter behov, dog mindst 3-4 gange om året.

Opvaskemaskine:

Brug afkalkningstablet en gang om måneden.

Rens ofte grovfiltret.

Tjek, at dysserne i spulearmene ikke er blokerede, ellers rens dem.

