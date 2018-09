Sådan får du flere bier i haven

Visse vilde bier er kræsne, når det gælder pollen fra blomsterne, men de holder alle sammen af nektarfyldte planter. Her får du en guide til, hvordan du kan gøre din have til et sted, der hjælper bierne

Forestil dig en verden uden en række af dine mest foretrukne fødevarer: en verden uden nødder, pærer, avokadoer, vin og honning.

Det er desværre en verden, som vi styrer tættere og tættere mod. De fleste planter er nemlig afhængige af især bier for at trives, og bierne trives bestemt ikke i disse år.

Pesticider, klimaforandringer og tab af habitat giver bierne svære livsbetingelser.

Dødeligheden blandt bier er stigende

Tal fra Danmarks Biavlerforening viser, at dødeligheden blandt bier er vokset de seneste fem år, og omkring hver femte bifamilie er død i løbet af vinteren.

Samme udvikling gælder for store dele af verden. USA har siden 2006 mistet 40 procent af de bikolonier, som er med til at producere fødevarer. I Europa er tallet faldet med 25 procent siden 1985, og i Storbritannien har man mistet 45 procent af kolonierne siden 2010. Det viser tal fra Greenpeace.

Biernes yndlings plantefamilier Du kan med fordel plante fra følgende plantefamilier, der alle er til gavn for bier: Kurveblomstfamilien

Ærteblomstfamilien

Klokkeblomstfamilien

Lyngfamilien

Pilefamilien

Rosenfamilien

Færre bier er lige med mindre frugt

Honningbiens totale udryddelse er stadig et langt stykke væk, men vi er inde i en problematisk udvikling, påpeger Annette Bruun Jensen, som er lektor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

– Vi står med et stort bestøvningsproblem, hvis alle honningbier dør, fordi vores frugttræer ikke ville kunne producere frugt i de mængder, som vi har brug for. Mange af vores fødevarer vil forsvinde, hvis det sker, siger Annette Bruun Jensen.

Alt håb er dog ikke ude, og som haveejer kan du være med til at gøre en forskel, forsikrer Jesper Carl Corfitzen, der er haveekspert i Bolius Boligejernes Videncenter.

Bivenlige planter omfatter blandt andet timian, storkenæb og lavendel. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Bier har brug for både nektar og pollen – og gerne året rundt. Her i en kvæsurt. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Hvis du som boligejer skal gøre livet lettere for bierne, gælder det groft sagt om at rode lidt i haven, påpeger Jesper Carl Corfitzen.

– Bierne kan ikke lide en have, der er for strømlinet. Det er ikke nok at have en have med to træer og fem buske. Det hele skal have lov til at gro lidt vildt, mener Jesper Carl Corfitzen, som tror på, at det vil gøre en positiv forskel, hvis alle haveejere gjorde en indsats for at hjælpe bierne.

– Hjælp også bierne ved at give adgang til vand. Du behøver ikke at have en sø i din have. Det er tilstrækkeligt med et fuglebad eller endda en spand med vand og sten. På den måde kan bierne lande på stenene og kravle ned for at suge lidt vand.

Haveeksperten opfordrer også til at etablere et hjørne med kompost i haven.

I haveekspert Jesper Carl Corfitzens have er der masser af bioversiditet – til stor glæde for de vilde bier, der ofte indsamler nektar og pollen i hans have. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Når du vælger planter til den bivenlige have, skal du både vælge dem, der i kraft af deres nektar- og pollenmængde vil være guf for bierne, men du skal også sørge for, at der er blomstrende planter i hele perioden, hvor bierne er aktive. Pollen og nektar måles på en skala fra 1 til 3, hvor 3 er det højeste.

