Sådan finder du en lejebolig

Det kan være svært at vurdere, hvad den præcise leje er for en bolig. Lejernes Landsorganisation, LLO, vurderer, at 80 pct. af lejerne betaler for meget. Kontakt huslejenævnet, hvis du er i tvivl, og ellers er her et par tommelfingerregler:

Du skal ikke betale mere end 1.500 kr. pr. m2 pr år, hvis ikke lejemålet er spritnyt. Det er kun de færreste lejemål, der kan leve op til det, og derfor vil lejen næsten altid skulle ligge lavere end dette.

Hvis du betaler 1.300 kr. pr. m2 pr år for et sted med nyt bad og køkken, er det på kanten af, hvad det må koste, medmindre det er et helt nyt bad og køkken.

Hvis du betaler 1.000 kr. pr. m2 pr år uden nyt køkken og bad, er det for dyrt.

På huslejenævnets hjemmeside finder du afgørelser om huslejens størrelse fra hele landet. Afgørelser er især relevante for Aarhus og København, hvor efterspørgslen efter lejeboliger er høj, og nogle udlejere derfor fristes til at tage en for høj husleje.