Sådan gør du elektroniske skærme rent

Skærme på tv, computerskærme, tablet og smartphone skal jævnligt gøres rent for støv og fedt fra fingrene. Få gode råd til, hvordan du rengør fladskærme – og hvad du skal være forsigtig med

Der findes en række elektroniske skærme rundt omkring i boligen. Det gælder skærmen på dit tv, din computer, tablet og smartphone.

Disse skærme skal jævnligt gøres rent, da der samler sig støv på skærmene, som slider på elektronikken. Derudover vil 'touch skærme’, hvor du trykker på skærmen for at styre, blive fedtet til med fingerfedt.

LCD, LED, OLED eller plasma-skærme er fremstillet af forskelligt materiale som glas, plast og blandinger heraf. Nogle har specielle overfladebelægninger, så de tåler ikke alle rengøringskemikalier.

Særligt de nyere berøringsskærme er mere følsomme over for kraftig eller kemisk rengøring. Anne Grete Rasmussen, der er Bolius' rengøringsekspert, Fru Grøn, guider dig her til rengøring af elektroniske skærme.

Fakta om Fru Grøn

Foto: Maria Tuxen Hedegaard Anne Grete Rasmussen, kendt som Fru Grøn, er rengøringsekspert i Videncentret Bolius.

Uddannet husholdningsøkonom og master i sundhedspædagogik. Tidligere projektleder hos Statens Husholdningsråd og lektor på Ankerhus, University College, Sjælland.

Foredragsholder og selvstændig konsulent inden for grønt husarbejde.

Rengøringsfilosofi: Hold rent frem for at gøre rent. Fjern smuds med mekanik fremfor kemikalier. Brug ikke universalrengøringsmiddel - målret rengøringsmidlet alt efter typen af snavs. Læs alle rengøringstips

Gode råd til rengøring af skærme

Det er en god idé at tørre skærmen af en gang om ugen.

Når du skal aftørre fladskærm, computerskærm og tv-skærm, kan du bruge en mikrofiberstøvekost. Den suger støvet til sig. Brug evt. en imprægneret støveklud med en blød pensel.

Herudover er det en god idé at gøre skærmene grundigt rent, når fedtfingre og andet skidt sætter sig på overfladen.

Tjek i datablad eller brugsanvisning, om din skærm kan tåle kemiske eller organiske opløsningsmidler, eller om der er særlige produkter, du skal undgå at bruge til rengøring af skærmen. Hvis den kan tåle vand og opvaskemiddel, kan du bruge denne generelle opskrift på skærmrensning:

Sådan rengør du skærmene grundigt

Sluk for strømmen.

Tør skærmen af med en tør mikrofiberklud.

Er der stadig fedtpletter, så spray lidt vand på kluden.

Lav evt. en ’sulfospray’ i en flaske: ½ liter vand + 1 spsk. håndopvaskemiddel. Spray det på kluden – ikke på skærmen.

Sådan skal du ikke rengøre skærme

Når du rengør skærme, skal du være opmærksom på følgende:

Brug ikke grove klude, håndklæder og køkkenrulle.

Undgå at fugt trænger fra skærmen ind i de elektroniske dele.

Brug ikke aerosoler eller slibende midler.

Ikke alle skærme kan tåle sprit, alkoholer, salmiakspiritus og andre opløsningsmidler.

Er specialmidler nødvendige til rengøring af fladskærme?

Der findes mange forskellige spraymidler på markedet, herunder hele sæt med mikrofiberklud, spray og pensel. Mange af de færdigkøbte sprays indeholder flere forskellige organiske opløsningsmidler – tjek i brugsanvisningen, om skærmen kan tåle disse stoffer.

Flere af de færdigkøbte rengøringsmidler indeholder også parfume, antibakterielle kemikalier og antistatiske midler.

Hvis du er sund og rask, er det ikke nødvendigt at bruge antibakterielle midler til rengøring af skærmen. Jævnlig rengøring med vand og sæbe er tilstrækkeligt til at holde bakterierne nede på et acceptabelt niveau.

Nogle foretrækker at rengøre skærmen med specielle fugtservietter, nemlig ’screen wipes’. En mikrofiberklud og lidt vand kan klare det samme som screen wipes.

Antistatiske midler til skærme

Om det er nødvendigt at anvende midler med antistatisk virkning er meget individuelt. Statisk elektricitet opstår især, når den relative luftfugtighed indendørs er lav.

Når man har problemer med statisk elektricitet kan man købe specialmidler eller blande et selv.

Bland selv 1 liter vand og 2 spsk. skyllemiddel i en sprayflaske.

