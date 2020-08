Sådan gør du græsplænen plan

Græsplænen kan med tiden blive ujævn og hullet, og det kan både skyldes, at plænen fra starten er lagt eller sået på et ujævnt grundlag, eller at jorden med tiden er sunket sammen flere steder.

Det kan også være års lugning af ukrudt, nedlæggelse af et tidligere bålsted eller aktiv leg på græsset, der med tiden har gjort plænen ujævn.

Hvor ujævn er græsplænen?

Kig på plænen. Er hele eller store dele af græsplænen meget ujævn, og er der mange hundrede huller, fordybninger og små bakketoppe, kan det være det letteste at starte helt forfra, jævne underlaget og så en ny græsplæne.

Fyld fordybninger i plænen ud med topdressing

Har du mindre ujævnheder i græsplænen, skal du jævne dem ud med en såkaldt topdressing. En topdressing fylder i højden og udligner dermed fordybningen og er god til at få nyt græs til at vokse i.

Det er mest optimalt at topdresse plænen i sensommeren.

Opskriften på en god topdressing

Bland 2 dele kompostmuld med 1 del sand. Dette blandingsforhold passer godt til den gennemsnitlige plæne.

Er jorden meget lerholdig, kan det være en god ide at bruge mere sand i blandingen, så den består af 1 del kompostmuld og 1 del sand. Er jorden omvendt meget sandet, kan du bruge 4-5 dele kompostmuld til en 1 del sand.

Sådan gør du

Bland græsfrø i din topdressing. Se på posen med græsfrø, hvor mange der skal i.

Bland blandingen godt, så det er jævnt fordelt. Brug en stor ske eller hånden.

Fyld topdressingen i ujævnhederne i plænen. Fordel topdressingen med hånden, så det er jævnt fordelt og ujævnhederne er godt fyld op.

Sådan jævner du større huller ud

Proceduren er den samme ved større huller, men fyld ekstra topdressing i og tryk det. Der skal være en lille top på i forhold til resten af plænen, da topdressingen i hullet vil blive trykket sammen med tiden.

