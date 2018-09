Sådan gør du toilettet hovedrent

Giv toilettet og badeværelset en grundig tur et par gange om året, lige fra grundig rengøring af brusekabinen til afkalkning af toilettet. Her er guiden til, hvordan du får toilettet helt rent

Rengøring af badeværelset: Hvor ofte bør du gøre hovedrent?

Hyppig rengøring af badeværelset er selvfølgelig en nødvendighed for at holde en rimelig hygiejne, og der skal helst en ugentlig rengøring til for at holde bakterierne nede.

Når kalkresterne er ved at aflejre sig rundt om i krogene og striberne i toilettet ikke forsvinder under den ugentlige rengøring, er det ved at være på tide at gå grundigere til værks og få gjort badeværelset hovedrent. Holder du dit badeværelse pænt med løbende rengøring, vil det typisk trænge til at få en grundigere tur et par gange om året.

I denne artikel, kan du finde gode råd til hvilke rengøringsmidler du kan bruge.

I videoen herunder guider Bolius' rengøringsekspert, Fru Grøn, til en grundig rengøring af toilettet.

Læs også: Sådan undgår du brune striber i toilettet