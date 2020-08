Sådan hjælper du havens dyr i tørken

I perioder med tørke kommer havens plante- og dyreliv på prøve - og det samme gør du som haveejer.

Mange danske haver rummer et rigt dyreliv, som spænder over alt fra pindsvin og fugle til ræve, skrubtudser og forskellige insekter, og derfor tror mange, at en tørke kan blive dyrenes endeligt. Men sådan forholder det sig ikke helt.

Dyrene kan overleve tørke

Det er korrekt, at havens dyr får en del af deres væske fra den føde, de indtager. Men om natten kan dyrene bl.a. få væde igennem græstæppet, der ofte bliver fugtigt af dug, også i en periode med tørke.

Dyrene kan med andre ord få masser af væske, selvom det ikke har regnet i et stykke tid.

Af den årsag er det ikke livsnødvendigt for havens dyreliv, at du stiller vand frem i haven, selvom vandet alligevel godt kan være til glæde for dyrene. Og for dig, hvis du holder af at observere et rigt dyreliv i din baghave.

Dyr og insekter vil elske et fuglebad

Du kan hjælpe fugle og andre dyr ved at stille et fuglebad på jorden i haven. Det vil særligt hjælpe de uerfarne dyreunger. Fyld badet med friskt vand hver dag, for når fugle og andre dyr vænner sig til, at der er vand, vil de vende tilbage.

Har du ikke et decideret fuglebad, kan du bruge underskålen fra en potte i stedet.

Fuglebadene kan du placere flere steder i haven - og gerne på områder, hvor du selv får mulighed for at nyde dyrenes tilstedeværelse.

Hjælp dyrene med en vildere have

Ifølge Dyrenes Beskyttelse udgør en have ryddet for vild natur en større trussel mod havens dyreliv end vandmangel.

Derfor anbefales det, at du lader de vilde planter vokse i bedene, så insekter og dyr som solsorten, pindsvinet og skrubtudsen, får de bedst mulige levevilkår.

