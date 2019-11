Sådan indretter du din affaldssortering i hjemmet

Det kan være svært at indrette et nemt system til sortering af affald i hjemmet. Især, hvis du bor i en mindre lejlighed, og pladsen er trang. Få gode ideer og råd til indretning af din affaldssortering

Plast i den ene boks, pap i den anden og metal i en tredje. Og herudover skal også glas, papir, batterier, pantflasker, organisk affald og restaffald i hver sin pose eller beholder. Og LED-pærer, der skal afleveres som farligt affald.

Vi affaldssorterer som aldrig før, så flere ressourcer kan blive genanvendt og ikke gå til spilde.

Men er det ikke nemt, får man det ikke altid gjort. Det er derfor vigtigt, at du tænker nøje over din indretning af din affaldssortering derhjemme. Vi hjælper dig på vej i vores guide herunder.

Tip: Klem affaldet sammen Tøm al emballage, inden du smider det ud, og klem det godt sammen, så det fylder mindst muligt. For eksempel fylder en mælkekarton langt mindre, når luften er taget ud af den og klemt sammen. På samme måde kan det mindske kravet til størrelsen på dine affaldsbeholdere, hvis du er flittig til at gå ud med affaldet.

Find plads til affaldssorteringen

Plads er en af de vigtigste faktorer for, at din affaldssortering fungerer. Det kræver nemlig meget plads i boligen at rumme opbevaring til de mange affaldstyper.

Du behøver dog ikke droppe din grønne velvilje, fordi du bor småt eller ikke på forhånd har et affaldssystem indbygget i dit køkken. Det gælder nemlig om at tænke kreativt og få overblik over dine muligheder, når pladsen er trang.

Pladsen under vasken er selvfølgelig oplagt at udnytte. For her er opsamlingen tæt på der, hvor affaldet opstår, og skabet er ofte indrettet til, at det kan blive lidt beskidt. Desuden findes der mange smarte løsninger hertil.

Men er der ikke plads til alle beholdere i skabet under vasken, må du finde andre steder.

7 steder du kan finde plads til at sortere affald

Tænk ikke kun kvadratmeter, men også kubikmeter, og brug væggen til at hænge dit sorteringssystem på. Det kan se fint ud med et par farverige kasser, muleposer eller kurve under hinanden på væggen. Hæng fx en smuk knagerække op, de kan hænge på. Udnyt, at døren er en flade, der sjældent bliver brugt, og hæng dine beholdere på den. Brug evt. bagsiden af en dør, eller benyt indersiden af skabslågen i kosteskabet eller et højt skab i køkkenet. Stabel kasser oven på hinanden, og lav på den måde et rummeligt og pladsbesparende sorteringstårn. Vælg kasser, du stadig kan komme til, selvom de ikke står øverst. Udnyt, at store dele af affaldet er tørt, og derfor kan opsamles i andre dele af boligen. Fx i kasser under en bænk i entreen. Så er de også altid klar til at blive taget med ned i affaldsrummet i gården. Hæng flere små poser frem for en stor på skabslågen under vasken. Som bonus undgår du samtidig overfyldte poser, der ikke kan lukkes. Opsæt kroge i loftet, der kan hænge beholdere ned fra. Fx stofposer eller kurve. Læg to typer affald i én beholder, fx pap med papir og metal med glas og pantflasker. Har du ikke plads til flere opbevaringssteder, kan de tørre affaldstyper godt dele plads og først siden sorteres.

Døren ud til bagtrappen, hvis du bor i en lejlighed, bliver sjældent brugt til noget, og gemmer derfor på en god ubrugt flade, du kan hænge dit affald på. Foto: Del dit skrald

Også indersiden af et rengøringsskab kan være et godt sted, at få plads til affaldssorteringen. Poserne gør det nemt at gå ned med affaldet, når de er fyldt. Foto: Anna Kjær Voss fra bloggen Klimamusen

Gør affaldssorteringen nem

Du laver ofte andre ting, mens du sorterer: hakker grøntsager til aftensmaden, ser tv, hører radio, taler med gæster eller holder øje med børnene. Udover at finde en fri plads til affaldssorteringen, er det derfor også afgørende, at dit affaldssystem kræver så lidt energi som muligt, så det fungerer i hverdagen. Det højner nemlig sandsynligheden for, at du rent faktisk får sorteret dit affald.

Lav opsamlinger rundt i boligen, der hvor skraldet opstår. Det øger sansynligheden for, at du får det gjort – når der er langt til køkkenet. Her er det gamle syltetøjsglas til opsamling af embalagen fra kontaktlinser. Foto: Anna Kjær Voss fra bloggen Klimamusen

For at et affaldssystem fungerer, skal det:

Være lettilgængeligt

Det skal være nemt at gå til beholderne og smide affaldet i dem. Undgå at skulle løfte fem kasser eller grave langt ind i et skab for at komme af med dit affald. Et evt. låg skal være nemt at løfte – også med fedtede fingre eller en håndfuld kartoffelskræller i hånden.

Det skal være nemt at gå til beholderne og smide affaldet i dem. Undgå at skulle løfte fem kasser eller grave langt ind i et skab for at komme af med dit affald. Et evt. låg skal være nemt at løfte – også med fedtede fingre eller en håndfuld kartoffelskræller i hånden. Rumme en beholder til hver affaldstype

Tjek, hvilke affaldstyper du skal sortere i din kommune, det kan nemlig variere, og hav en beholder til hver slags. På den måde undgår du at skulle sortere på ny senere, ligesom det skaber et klart system og større sandsynlighed for orden, at alt har sin plads. Er pladsen sparsom kan du dog overveje at kombinere opbevaring af to tørre typer affald i samme beholder. For eksempel papir og pap. Være den rigtige størrelse

Er beholderen for lille, vil affaldet hurtigt kigge op og se grimt ud og måske lugte. Desuden vil du lettere blive irriteret og være tilbøjelig til at smide det ned i en anden bøtte, hvor der er plads. Tænk over, hvilken type affald du har mest af, samt hvad der fylder mest. Plastik fylder typisk meget, hvorfor du bør overveje at placere opsamleren hertil, hvor posen til restaffald normalt sidder. Være tydeligt inddelt

Skal du først kigge de andre spande igennem, før du ved, hvilken der er den rigtige, vil du være tilbøjelig til at smide skraldet i den første og bedste i ren frustration. Vælg evt. beholdere i forskellige farver eller sæt illustrerende klistermærker på. Så ved hele familien og gæster også, hvad der er til hvad. Være let at tømme

Beholderne skal tømmes på et tidspunkt. Her er det en fordel, at beholderne vejer mindst muligt og er lette at tage fat i og bære ud. Her kan en hank være en fordel. Være placeret rigtigt

En gammel kasse i entreen er oplagt til indsamling af flasker. Sæt et låg på og en pude, så kan du samtidig bruge den som siddeplads, når du tager sko på. Foto: Arwos

Udseendet tæller også, når du skal sortere affald

Har du ikke plads til a gemme din affaldssortering i et skab eller i en skuffe, er det vigtigt, at du gør noget ud af udseendet på din løsning. For opbevaret affald kan hurtigt være trist at se på, og i sidste ende påvirke din motivation til at sortere.

Farverige poser i hver sin farve på væggen gør affaldssortering nem og overskuelig samtidig, med at det er pænt at se på. Foto: Daniel Clark

Vælg beholdere i pæne farver og materialer , der passer til indretningen i dit køkken.

, der passer til indretningen i dit køkken. Integrer opbevaringen i indbyggede møbler . Lav fx en lille slagbænk, hvor pap, flasker og dåser kan opbevares. Det kan også være en gammel ølkasse, du samtidig kan sidde på, eller en kommode, du har bygget om til affaldssortering. Kun fantasien sætter grænser.

. Lav fx en lille slagbænk, hvor pap, flasker og dåser kan opbevares. Det kan også være en gammel ølkasse, du samtidig kan sidde på, eller en kommode, du har bygget om til affaldssortering. Kun fantasien sætter grænser. Gør beholderne personlige med håndskrevne klistermærker eller tegninger på, der viser, hvilken type affald der skal i. Lad evt. dine børn stå for illustrationerne.

med håndskrevne klistermærker eller tegninger på, der viser, hvilken type affald der skal i. Lad evt. dine børn stå for illustrationerne. Vælg beholdere, der ikke oprindeligt er beregnet til affald . Det kan gøre dem mindre plastikagtige og industrielle at kigge på og derved passe bedre ind i boligindretningen.

. Det kan gøre dem mindre plastikagtige og industrielle at kigge på og derved passe bedre ind i boligindretningen. Brug beholdere, der er nemme at rengøre, så de holder sig pæne og ikke lugter.

Indret dit hjem til tørt eller vådt affald

Der er forskel på, hvordan du bør opbevare affald, alt efter om det er vådt eller tørt. Mens vådt affald tæller organisk affald og restaffald, består den tørre gruppe af plastik, glas, metal, papir og pap.

Vådt affald

Da restaffald og organisk affald hovedsageligt består af madvarer, kan det nemt risikere at lugte og væske, og det kan tiltrække fluer og bananfluer. Det er derfor vigtigt, at du opbevarer denne type affald i lukkede beholdere og prioriterer pladsen bag lågen under vasken til det.

Mange kommuner har delt en lille, grøn spand ud til organisk affald samt nogle særlige let nedbrydelige poser dertil, som du kan du bruge. Men spandens huller i siden kan være en dårlig kombination med den tynde pose. Overvej derfor at skifte bøtten ud med en ny og helt lukket model, der også er let at vaske.

Tørt affald

Metal og glas skal typisk vaskes af, inden det kommer i genbrugscontainerne, hvis de er beskidte. De kan derfor være lidt våde, når du sorterer dem i hjemmet. Desuden kan tomme konservesdåser, syltetøjsglas og vinflasker fylde relativt meget. Du kan derfor med fordel vælge en kasse til opbevaring af dem.

Hav to rør hængende på væggen i køkkenet til den bløde plast. I et rør kan plasten nemt mases helt sammen og derved fylde mindre. Sæt en læderhank på som her, og skriv rørets indhold med pæne bogstaver, for at gøre dem flotte. Foto: Arwos

Plastik er en større og større del af vores affald. Der er nemlig plastik om rigtig mange ting, vi køber. Det kan derfor være en god ide med en stor beholder til det.

Plastik kan både være blødt og hårdt. Og i nogle kommuner skal du skelne mellem disse typer, når du sorterer. Især det bløde plast som for eksempel tomme fryseposer og cellofan om frugt og grønt kan fylde forholdsvis meget i forhold til, hvad det reelt burde på grund af luft.

Det kan derfor være en god ide at mase dem sammen i et rør, så fylder de minimalt – du kan evt. skubbe det ud, når det er fyldt, med et mindre rør eller lignende. Du kan selv lave et af et gammelt nedløbsrør.

Den hårde plastik kan du samle i en mulepose på væggen eller anden beholder. Brug evt. beholderen på køkkenlågen i stedet for eller ved siden af den til restaffald, da du ofte skal af med plast.

Papir og pap er helt tørt og fladt og derfor nemt at opbevare. Begge kan dog være relativt store. En klassisk mulepose på væggen eller en kasse kan derfor være en fin løsning.

