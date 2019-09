Sådan laver du stiklinger

Du kan lave dine egne planter af stiklinger fra de planter, du har i forvejen.

Der er flere måder at lave stiklinger på. Når vi laver stiklinger, bliver de nye planter en kopi af moderplanten, som stiklingen kommer fra – derfor bør du vælge en sund plante, så du viderefører gode egenskaber.

Stiklinger – også kaldet aflæggere – er et udtryk for vegetativ formering, hvor plantedele fra eksempelvis blade eller stængler får mulighed for at udvikle såkaldte adventive rødder, hvilket betyder, at rødderne ikke kommer fra rodnettet, men fra for eksempel stængeldele.

Stiklinger kan laves på flere måder. De kan sættes i jord og pakkes ind i et lille minidrivhus. Du kan også sætte stiklingerne i vand og lade dem danne deres egne små rødder, inden de kommer over i jord, så du på den måde kan springe minidrivhuset over.

Endelig er det en mulighed at få mange planter, hvis du laver stiklinger af et blad, som kan skæres i mange små stykker.

Derudover kan du lave rodstiklinger eller ledstiklinger, som ikke bliver berørt i denne artikel. Bolius' haveekspert, Jesper Carl Corfitzen, guider dig til at lave dine egne stiklinger i vand, jord eller af blade. Du kan både se vores store videoguide herunder – eller du kan se de tre typer af stiklinger længere nede i artiklen.

Du kan lave stiklinger af mange planter, for eksempel dine stueplanter, haveplanter og buske, herunder de stedsegrønne. Når stiklinger laves fra plantedele, der stadig er i vækst, tales der om urteagtige stiklinger.

Følgende urteagtige stiklinger er velegnede til at drive frem i jord, evt. med start i et glas vand: Paradistræ, tomat, uægte jasmin, liguster, pilea, fuchsia, lantana, fingerfilodendron, lavendel, båndpil, hvid kornel, pelargonie, figen, salvie.

Følgende planter er gode til bladstiklinger: Bajonetplante, begonier, gloxinia saintpauli, spiralfrugt, svigermors skarpe tunge og en del sukkulenter.

Fordelen ved at lave stiklinger i vand er, at du kan følge med i, hvordan rødderne udvikler sig.

Læs også: 10 nemme planter til stuen

Lav stiklinger i vand

Videoguide: Bolius' haveekspert, Jesper Carl Corfitzen, viser herunder, hvordan du laver stiklinger i vand.

Når du skal lave stiklinger i vand, sætter du et lille skud i et glas med vand, og efter et par uger vil den nye plante danne små rødder.

Sådan gør du

Knæk en skud af din moderplante på 3-4 bladled. Fjern de nederste blade.

Sæt skuddet i vand, så de ’øjne’, hvor du netop har fjernet nogle blade, er dækket af vand.

Husk at skifte vandet to gange om ugen – eller når det bliver grumset.

Lad planten stå i nogle uger. De steder, hvor der har siddet blade, vil der blive dannet kallus, som er nye planteceller, der dækker den gamle åbning.

Kallus er forstadiet til nye rødder. Når stiklingen har fået fine små rødder, er den klar til at blive plantet i en potte.

Brug en ny potte og frisk, ny så- og priklemuld. Sæt stiklingen ned i jorden og sørg for, at rødderne er under jordoverfladen.

Sæt 2-3 stiklinger i samme potte, og tryk jorden let til. Du behøver ikke at sætte potterne i en pose eller et minidrivhus, da stiklingerne allerede har rødder. Husk at vande.

Læs også: Sådan flytter du en plante

Lav stiklinger i jord

Videoguide: Herunder viser Bolius' haveekspert, Jesper Carl Corfitzen, hvordan du laver stiklinger i jord.

Når du skal lave stiklinger, er fremgangsmåden den samme som ved stiklinger i vand, men i stedet for at sætte det nye skud i vand, sætter du stiklingen i jord og sørger for, at den kan slå rødder der.

Sådan gør du

Klip en plantedel af din morderplante. Du kan nøjes med et topskud eller et sideskud, men behøver ikke at klippe hele planten af. Jo mindre skuddet er, desto større chance er der for, at stiklingen bliver til noget.

Fjern de nederste 3-4 blade. Det er her, de nye rødder skal dannes.

Tag en ren kasse, for eksempel en flamingokasse. Fyld kassen med ny, frisk så- og priklemuld. Du kan nøjes med at fylde kassen mellem en tredjedel til halvt op i bunden afhængig af kassens størrelse.

Stik små huller i jorden med en blyant, din finger eller en priklepind. Sæt planten ned, så den nederste del af planten, hvor du har fjernet nogle blade, er under jorden.

Tryk jorden let til rundt om planten, og vand derefter planterne, gerne med en forstøver/sprayflaske. Jorden skal ikke være sjaskvåd, da der opstår risiko for råd. Husk at vande løbende – men først, når jorden begynder at se tør ud på overfladen.

Lav et lille minidrivhus ved at lægge et stykke plastik over. Lad plastikken ligge i nogle uger, indtil stiklingerne slår rødder.

Efter to ugers tid kan du forsigtigt løsne planten ved at stikke en pind ned ved siden af jorden og roligt løfte den op af jorden. Så kan du tjekke, om planten er begyndt at få rødder.

Efter 3-4 uger vil der evt. begynde at opstå små nye skuddannelser på planten over jorden. Så kan du sætte de nye planter over i en potte.

Læs også: Genbrug af planter: Plant gode minder i din have

Stiklinger af blade

Videoguide: Bolius' haeekspert, Jesper Carl Corfitzen, viser i videoen herunder, hvordan du laver stiklinger af blade.

Hvis du vil have rigtigt mange nye planter, kan du også forsøge dig med at lave stiklinger af blade. Her kan du tage et enkelt blad og skære i dele, og dem sætter du i jord, til de danner rødder.

Sådan gør du

Knæk et blad af din plante. Brug en lille skalpel til at skære en lille del på 3-4 cm ud. Vælg et sted på bladet, hvor årene løber (se i videoen).

Lav et vækstmedie, fx en ren flamingokasse med frisk, ny så- og priklemuld.

Skub lidt jord til side og sæt bladet ned. Det skal ikke være helt dækket, men sættes ca. en tredjedel ned i jorden.

Du kan skære flere stykker ud fra samme blad. En anden mulighed er at sætte et helt blad fra en plante ned i vækstmediet.

Tryk jorden let til rundt om planten og vand med en forstøver. Pas på ikke at overvande planterne, da det øger risikoen for råd.

Dæk kassen med plastik og tilse planterne med et par dages mellemrum. Sørg for vand, når jorden tørrer ud.

Efter nogle uger vil bladene først danne kallus og herefter nye fine små rødder. Så kan du plante dem over i en ny potte.

Læs også: Hvordan får jeg mine stueplanter til at holde længe?