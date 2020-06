Sådan overlever haven tørken

Sommeren er kommet til Danmark, og de seneste mange uger har vi nærmest uafbrudt oplevet solrige og tørre dage.

Vand havens nye planter

Manglen på regn har gjort det til en udfordring at passe haven. For når solen skinner sker der stor fordampning gennem planternes blade, og derfor har de brug for langt mere vand end normalt.

Når du passer haven i denne tid, bør du derfor begynde med at kigge til de nyplantede planter, lyder det fra haveekspert Jesper Carl Corfitzen.. Nyplantede planter er planter, der er plantet i år, eller træer og buske, der er plantet inden for de seneste tre år.

- Hvis de nye planter i haven ikke vandes, begynder de at lide i den her tørke. De nye planter er nemlig ikke kommet dybt ned i jorden med rødderne endnu.

- Kun nyplantede hække, træer og buske, staudebede, køkkenhaven, drivhuset, og planter i krukker bør vandes. Resten må klare sig, siger haveeksperten.

Han beder haveejerne forberede sig på, at ikke alle planter kommer igennem den tørre sommer.

- Det er ikke alle planter, der kan overleve en så tør periode, og sådan er det. Hold liv i det, du kan.

Så meget skal du vande planter, krukker, træer og buske

Du kan finde ud af, om planterne har brug for vand ved at stikke en finger i jorden og mærke, om jorden er fugtig. Er jorden tør 1-2 cm nede, er der ikke vandet nok. Nyplantede stauder skal vandes godt igennem en gang om ugen.

Planter i krukker skal stort set vandes dagligt. Du kan mindske behovet for vand ved at stille krukkerne i skygge.

Nyplantede træer og buske skal have 1-2 kander pr. plante 1-2 gange om ugen. Dæk evt. jorden rundt om træer og buske med dækbark eller et lag kompost, da det kan holde på fugtigheden.

I køkkenhaven kan du dække planter og urter med skyggenet eller fiberdug, der nedsætter fordampningen.

Tørketolerante planter er planter, der er egnet til en tør jord eller som udsættes for ekstreme vejr-fænomener.

Han forklarer, at der er stor forskel på, hvilke planter der har mest brug for vand. Overordnet set klarer de sydlandske krydderurter sig for eksempel bedre end almindelige køkkenurter, som i højere grad har brug for regelmæssig vanding.

- I min have har jeg mange rododendron. De klarede sig fortrinligt sidste år, hvor der kom megen regn. I år er det en anden historie. De kræver meget opmærksomhed, fordi rododendron skal have meget vand for at trives. Derfor kan det også være en god idé at vælge tørketolerante planter i stedet for de mere vandkrævende planter, siger Jesper Carl Corfitzen.

Vand haven morgen eller aften

Det bedste tidspunkt at vande haven er tidlig morgen eller sen aften.

- Om morgenen eller i løbet af sene aftentimer udnytter du ganske simpelt vandet bedst, fordi vandet ikke fordamper så hurtigt, siger Jesper Carl Corfitzen.

Frugttræer taber frugterne i varmen

Har du frugttræer i haven, kan du risikere at opleve, at frugterne falder af træerne tidligere end sædvanligt.

- I løbet af sommeren skiller træerne sig af med de dårligste og mindste frugter, men på grund af tørken ryger der flere frugter af end normalt. Træerne bliver stressede, når det er så tørt. For at holde sig i live skiller de sig af med frugten. Men fortvivl ej, der er stadig tale om en naturlig fraskilning af frugt, siger haveeksperten.

Du behøver ikke at vande græsplænen, selv om den er gul og tør. Plænen skal nok komme sig efter tørken. Foto: Kim Gregersen

Spar på vandet

Flere kommuner har indført vandingsforbud, og Jesper Carl Corfitzen opfordrer til at holde igen med vandingen af for eksempel ældre træer, større buske og græsplænen, selv om den er gul, da den nok skal blive grøn igen, når det bliver en mere normal dansk sommer.

- Det er vigtigt, at vi ikke pøser med vandet. Vi skal holde igen, råder Jesper Carl Corfitzen, som selv forsøger at spare så meget vand som muligt.

Det kommer eksempelvis til udtryk, når han åbner for vandhanen, når han skal vaske fingre.

- Som de de fleste andre mennesker, lader jeg vandet løbe et par sekunder, så det kan blive varmt. Men i denne tørkeperiode samler jeg alt det overskydende vand i en spand, som jeg så kan bruge til at vande nogle planter på terrassen. Det er vand, som ellers ville gå til spilde, forklarer Jesper Carl Corfitzen.

Giv fugle og andre dyr vand

Haveeksperten opfordrer til at give fugle og dyr en hjælpende hånd ved for eksempel at etablere et vandbad.

I denne tid har dyrene det nemlig sværere end i regnfulde perioder med rigeligt med vand. Hvis du tilbyder fugle og andre dyr vand, vil de derfor flokkes om haven, påpeger Jesper Carl Corfitzen.

