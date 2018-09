Sådan redder du haven efter tørken

Sommerens mange tørre dage har været hård ved både græsplæne, planter og hæk. Men du kan stadig nå at redde din have. Læs her, hvad du kan gøre

Sommeren 2018 var præget af tørre dage i et uvant omfang. Det har været hårdt for haven, hvor planter, hække og græsplæne har tørstet.

Nu er tørken ovre, og det er tid til at redde de planter, der stadig lever. Og hvis nogle af dine planter er gået ud, må du fjerne dem og i stedet plante nyt.

Hæk

Sådan redder du hækken efter tørken

Planter

Hvordan har tørken ramt mine planter, buske og træer?

De værst ramte planter, buske og træer er de nye, som du har plantet inden for de seneste tre år – de kan både være visnet eller gået helt ud. Det er specielt:

Rododendron, især dem, der ikke er sat i ordentlig jord.

Stedsegrønne planter, som buksbom og mindre nåletræer.

Stauder.

Hvad kan jeg gøre for at redde planterne?

Mange rododendroner har lidt i tørken. De har hængt med bladende, der ofte ruller let sammen, for så til sidst at gå ud og stå brune og visne. Rododendroners rodnet ligger i den øvre del af jorden og tørrer derfor hurtigt ud. Står de tilmed i en ikke alt for god rododendronjord, er slaget tabt, og der må plantes nye.

Nogle typer rododendron, fx Azalea, som er en løvfældende rododendron, kan måske stadig reddes. Tjek ved at kradse lidt i barken. Hvis der er grønt, er der mulighed for, at den kommer igen til foråret. Rododendron er en ømtålelig plante og kan derfor ikke tåle at blive beskåret alt for groft, men du kan beskære dem til 20-30 cm over jorden i april. Husk at vande dem fremadrettet i tørre perioder.

Selvom dine buske ser døde ud, kan der stadig være liv i buskens rodnet. En hindbærbusk kan du fx skære ned for at se, om der stadig er saft i de nederste grene. Derefter må du vente til foråret for at se, om de vil gro igen. Det gælder de fleste buske og træer.

Selv om dine stauder ser meget dårlige ud, klarer de fleste sig og kommer igen til foråret. Foto: Jesper Carl Corfitzen

De fleste stauder vil klare sig, selv om de står visne og afbrændte tilbage efter den tørre sommer. Beskær dem som vanligt til foråret, og erstat dem, der ikke er kommet sig. Overvej at udskifte med nogle mere tørketolerante stauder som fx løvehale, røllike, mandstro, tidselkugle og prydgræsser.

Planter i krukker har været svære at holde i live i sommervarmen. Hvis du synes, det har været for besværligt, kan du overveje selvvandingskrukker, hvor en beholder i krukken sørger for at vande og pleje dine planter. Forhør dig om mulighederne i dit lokale havecenter.

Græsplænen

Hvordan har tørken ramt min græsplæne?

Sommersolen har svedet de fleste græsplæner gule, men størstedelen af plænerne blev hurtigt grønne igen, da der kom regn. Nogle plæner kan stadig døje med bare pletter.



Ser din græsplæne sådan ud? Du kan sagtens få den til at se pæn ud igen med topdressing. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Hvad kan jeg gøre for at redde plænen?

Riv op i de tørre pletter med en rive, så den øverste skorpe løsnes. Det er nemmest efter regnvejr. Fjern det gamle slidte og døde græs med riven. Så derpå nyt græs, helst i september, men er oktober lun, kan du stadig gøre det der. Udlæg 1-2 cm plæne topdressing, og så græsfrøet herpå. Du kan også lave din egen jord med 50 procent sand og 50 procent kompost blandet sammen, som du sår græsfrø i.

Er der tale om en helt ødelagt plæne, må hele plænen omlægges. Hvis plænen hurtigt skal se pæn ud igen, kan du udlægge rullegræs. Prisen ligger på omkring 20 kr. pr, m2 for en plæne på 151-300 m2. Er græsplænen mindre, er kvadratmeterprisen lidt dyrere, og er græsplænen større, er kvadratmeterprisen lidt mindre.

Erstat døde buske og træer

Efter tørken er det en god idé at gennemgå haven.

Flere træer er gået ud, og derfor er der risiko for, at de vælter i en storm. Gennemgå træerne for døde grene og lignende, som kan skade og være farlige, hvis de blæser ned, eller hvis træerne vælter.

Udskift buske og træer, der delvist eller helt er gået ud.

Plant med omtanke, når du planter træer. Vælg fx træer som eg eller platan, der har dybdegående rødder.

Brug mere kompost i haven

Generelt bruger vi for lidt kompost i vores haver. Skal haven bedre kunne modstå tørre perioder og samtidig være robuste ved skybrud, skal jorden i haven være rig på humus, og det bliver den med kompost.

Sådan gør du:

Læg 5 cm kompost ud under stort set alle planter i efteråret: Under træer, buske, langs hækken og i dine bede.

Gentag i foråret, og gør det til en årlig tradition at lægge kompost ud hvert forår. Så optimerer du jorden og sparer på vandregningen.

