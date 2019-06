Sådan slipper du af med skvalderkål

Skvalderkål, Aegopodium podagraria, er en mørkegrøn plante med håndsnitdelte blade med savtakket rand og fine hvide blomsterskærme. De fleste kender dog skvalderkål som en meget irriterende ukrudtsplante, der breder sig hurtigt og blomstrer i juni-august, hvorefter den spreder frø sent på efteråret.

Skvalderkålen er svær at få bugt med, fordi den breder sig med rodskud som hvide spaghettiarme, der kan sno sig op til halvanden meter væk fra planten. Og får du ikke hele roden op, kan den fortsætte med at brede sig.

Bolius' haveekspert Jesper Carl Corfitzen forklarer her, hvordan du bekæmper skvalderkål nemmest, fx ved at spise det.

Sådan bekæmper du skvalderkål

: Slå græsset ca. en gang om ugen - det er nok til at holde skvalderkålen nede og udsulte den. I køkkenhaven : Løsn jorden omkring skvalderkålen med en gravegreb eller en mindre graveske - få fat på de hvide rødder og pil dem op en for en. Små stumper af rødder bliver hurtigt til nye småplanter, der efter en uges tid dukker frem. Grav dem op og fjern dem, ellers får du hurtigt en ny skov af skvalderkål. Er du meget grundig, kan du efter et par gange komme skvalderkålen til livs.

Kan en grøft holde skvalderkål væk?

Skal du bruge flere dage på at fjerne skvalderkål fra et større område i haven, kan du minimere risikoen for spildt arbejde ved at grave en grøft mellem skvalderkålen og det sted, du er kommet til.

Skvalderkåls rødder løber vandret og ligger kun omkring 15 cm under jorden. Derfor kan en dyb grøft forhindre planten i at sprede sig.

Virker ukrudtsmidler på skvalderkål?

Flere ukrudtsmidler kan godt bruges mod skvalderkål, men langt fra alle er dog lige effektive. Hvor effektivt det er, kommer meget an på, om du bruger midlet korrekt, og hvor stort rodnettet på skvalderkålen er blevet. For den kan være sejlivet og komme tilbage.

Et af midlerne, der virker, er ukrudtsbekæmpelsesmidlet Ultima fra Ecostyle.

Sprøjt kun på selve skvalderkålen, og sprøjt ikke med ukrudtsmidler i blæsevejr. Pensl evt. ukrudtsmidlet direkte på skvalderkålen. Og gentag om nødvendigt behandlingen flere gange.

Mange gartnere advarer mod brugen af ukrudtsmidler i private haver, fordi haveejere ofte bruger meget større doser, end der står anbefalet på produkterne, og det går ud over miljøet.

Så deres råd er: Lug med håndkraft, og hvis du VIL bruge ukrudtsmidler, så husk ALTID at overholde de anbefalede doser. Læs altid brugsanvisningen grundigt på etiketten, inden du bruger et ukrudtsmiddel, hvor der bl.a. står, under hvilke forhold midlet bedst virker, og hvor store doser der skal anvendes.

Hvornår skal du bekæmpe skvalderkål?

Forår: Fjern skvalderkål fra det tidlige forår, hvor det kommer til syne, så de ikke udvikler deres store rodnet. Gentag hele sæsonen igennem.

Efterår: Fjern frøstandene, inden frøet kastes og bliver til nye planter i oktober. Grav tomme bede i køkkenhaven eller blomsterhaven grundigt igennem, gerne i oktober. Grav også bedet ordentligt igennem og få fat på samtlige skvalderkålsrødder. Det er nemmere i efteråret, hvor du ikke skal tage hensyn til blomster eller grøntsager, da sæsonen oftest er slut.

Kan du bruge skvalderkål til noget?

Skvalderkål er en ukrudtsplante, men du kan bruge den til flere ting. De unge skud fra planten er meget sunde og velsmagende i en salat, og tidligere var planten også kendt som et godt middel mod gigt - især podagra.

Nogle synes også om skvalderkålen som prydplante, da den får nogle fine, hvide blomster siddende i skærme, der kan minde om vild kørvel.

