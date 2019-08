Sådan slipper du for edderkopper i huset

Døjer du med mange edderkopper i din bolig? Videncentret Bolius fortæller dig her, hvad du kan gøre, hvis du vil mindske antallet af edderkopper i dit hjem

Det er umuligt helt at undgå edderkopper i hjemmet, og faktisk gør edderkopperne nytte i boligen ved at spise insekter og fluer, så et forsøg på total udryddelse af edderkopper i din bolig er ikke en god idé.

MEN er du én af dem, der ikke er så glad for edderkopper, og har du mange edderkopper i dit hjem, kan du forsøge at holde bestanden nede ved hjælp af disse råd.

Fug sprækker, så edderkopper ikke kan kravle ind

Edderkopper kommer ofte ind i boligen via små revner og sprækker ved fx paneler og vinduer.

Derfor er det en god idé at fuge revner og sprækker rundt om i boligen, så det er færre indgange for edderkopperne. Det kan være med til at begrænse mængden af edderkopper i boligen, men de kan ikke helt undgås.

Derfor er der mange edderkopper i boligen om efteråret Der er ikke flere edderkopper i efteråret end ellers, men korsedderkopperne er kønsmodne i august, og da de er store og meget synlige og elsker at bygge deres spind, hvor der er mennesker, så oplever folk, at der er rigtig mange edderkopper. I virkeligheden er der færre edderkopper end i juni-juli Kilde: Nikolaj Scharff, Zoologisk Museum i København

Støvsug grundigt, når edderkopperne lægger æg

Husdderkoppen har parringstid i maj-juni, og efterfølgende lægger hun-edderkoppen æg i et spind. Ved at støvsuge grundigt i hjørner og under loftet i den periode, kan du mindske mængden af edderkopper.

Brug insektmiddel i sprækker

Det kan også have en vis effekt at bruge insektmiddel beregnet til brug mod krybende og kravlende insekter ved sprækker. Det er dog kun noget, du bør gøre en enkelt gang om året, for eksempel når du tager den store tur med støvsugeren.

Hvorfor er der edderkopper i badekar og håndvask? Det er ikke ualmindeligt at se husedderkopper i håndvask og badekar på badeværelset. Det skyldes, at de kan falde ned, når de kravler på vægge og lofter og ikke er i stand til at kravle op igen.

Hold jævn temperatur og undgå fugt

Hold en jævn temperatur i alle rum - det er også bedst for indeklimaet. Edderkopper kan bedst lide rum med lidt fugt som kælderrummet, badeværelset eller soveværelset. Så hvis du har gode opvarmede, tørre rum, bliver de ikke et kæmpe problem.

Husedderkop og mejeredderkop Det er især to slags edderkopper, der kravler rundt i de danske hjem, selv om det er sjældent, at begge arter er i samme bolig: Husedderkop og mejeredderkop. Husedderkoppen (Tegenaria): Kroppen er grå-brunlig og kan blive op til 1,5 cm lang.

Benene kan blive op til 3,5 cm lange.

Er lynhurtige og kravler oftest på gulvet.

Bygger sit spind i f.eks. udhuse, krybekældre og under tagskæg.

Parrer sig i maj-juni, hvorefter hunnen lægger ca. 50 æg. Mejeredderkoppen (Pholcus phalangioides): Kroppen er grålig og kan blive op til 1 cm lang.

Benene kan blive op til 5 cm lange.

Kravler oftest på loftet.

Lever indendørs.

Er kommet hertil fra Sydeuropa siden 1980'erne - formentlig har de skjult sig i tøj og kufferter.

Er eksploderet i antal siden og har stort set udkonkurreret alle andre husedderkopper.

Kan, inden den bliver voksen, vibrere så hurtigt, at den bliver usynlig for det menneskelige øje. Kilder: Skadedyrlaboratoriet og Naturhistorisk Museum

Sæt insektnet for vinduet

I sommerhalvåret kommer edderkopper typisk ind i boligen gennem åbne døre, vinduer og ventilationskanaler. Det kan du til en vis grad forhindre ved at sætte insektnet op for både vinduer og døre.

