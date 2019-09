Sådan undgår du, at køleskabet lugter

Hvis køleskabet er kommet til at lugte, skal hele køleskabet gås efter for gammel mad og derefter gøres grundigt rent.

Rengøring kan klares med vand med opvaskemiddel.

Tager det ikke lugten, kan du bruge rodalon. Det er sjældent, at rodalon er nødvendigt, og prøv at undgå det, hvis du kan.

Det er vigtigt, at lade køleskabet tørre helt, inden du fylder, og lukker det igen, da fugt er grobund for skimmel.

Pak maden forsvarligt ind, smid gammel mad ud, undlad at overfylde køleskabet og gør det jævnligt rent er gode huskeregler, så du undgår, at køleskabet lugter. Foto: Videncentret Bolius

Sådan undgår du lugt i køleskab

For at forebygge at køleskabet kommer til at lugte, kan du følge disse køleskabsvaner, så du undgår, at køleskabet kommer til at lugte igen:

Pak madvarer forsvarligt ind.

Sørg for, der ikke er gammelt mad i køleskabet.

Undgå at overfylde køleskabet.

Hold altid køleskabet tørt.

Sørg for, at dryprenden bagerst i køleskabet altid er tør og ren.

Rengør køleskabet mindst en gang om måneden med vand med opvaskemiddel. Er I mange, skal køleskabet gøres oftere rent.

Et køleskab skal gøres rent jævnligt. Rengøringsekspert i Videncentret Bolius, Fru Grøn, foreslår, at du bruger en opløsning med håndopvaskemiddel, en tør klud og en piberenser.

Ved skimmel skal hele køleskabet vaskes

Hvis der kommer skimmel på nogle grøntsager, er det bedst at gøre hele køleskabet rent med vand med opvaskemiddel. Skimmel er svampespore, og når de kan ses på grøntsager, sidder de også andre steder i køleskabet.

