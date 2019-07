Sådan undgår du myg i haven

Der findes ifølge eksperterne kun 3 effektive råd mod myg – men du kan alligevel gøre en del for at mindske myggeplagen i din have. Få gode råd mod myg og myggestik her

På internettet er der et utal af gode råd om, hvordan du kan undgå myg i din have – du kan bl.a. læse, at du skal værne om dine hvepseboer, sætte fisk ud i havedammen og skabe optimale vilkår for fugle, da disse dyr spiser myg eller myggelarver.

Andre mener, at der er gevinst ved at købe en såkaldt myggefælde, der tiltrækker myg ved hjælp af CO2 og LED-lys.

Men selvom fugle, hvepse og fisk kan begrænse antallet af myg, hjælper de ikke meget, hvis du bor i et område med gode livsbetingelser for myg, og luften står stille i haven en lun sommeraften. Ifølge eksperter er der kun 3 virkelig effektive råd – og så en række tips, der yderligere kan mindske myggeplagen.

De 3 mest effektive råd mod myggestik

De bedste måder at undgå myggestik i haven på er at:

Beskytte dig med tøj.

Bruge myggebalsam på utildækkede steder.

Undgå steder med læ, fugt og skygge på tidspunkter, hvor myggene er aktive.

Fakta om myggestik - og hvad du gør, når du er blevet stukket Det er spyttet fra en myg, der klør. Myggenes spyt, der indeholder enzymer, hindrer blodet i at størkne, så myggene kan suge blod.

Folk reagerer forskelligt på spyt fra myg - derfor kan der være forskel på, hvor store myggestik, man får.

Har du et ekstra stort myggestik, kan det også skyldes, at du er blevet stukket af en kvægmyg.

Klø aldrig i et myggestik, for så bliver det ved med at klø og kan hæve mere op.Hvis der går hul i det, kan der komme snavs ind, som kan give infektion.

Dæmp kløen, hvis den er ekstra slem, med en lokalbedøvende creme eller et kløestillende middel i form af creme, stift eller tabletter - det kan også have en psykologisk effekt over for især børn, at der bliver smurt noget på det kløende myggestik. Kilder: Dansk Apotekerforening, videnskab.dk og lektor på Statens Naturhistoriske Museum, Thomas Pape

Sådan nedsætter du i øvrigt myggeplagen i din have

Foto: Tommy Verting

1. Tørlæg eller overdæk alle stillestående vandansamlinger – fra vandspanden og bildæksgyngen til trillebøren og regnvandstønden. Hvis der i haven findes et fuglebad, en havedam, en sø eller et svømmebassin, så sørg for, at der er cirkulation i vandet, da myg kun lægger æg i stillestående vand.

Rens tilstoppede tagrender.

Tøm trillebøren med regnvand.

Tøm bildæk, der bruges som gynger, for vand.

Sæt låg på regnvandstønden, og sørg for at få tømt vandet af indimellem, så myggelarverne ikke kan nå at udvikle sig til voksne myg.

2. Samarbejd med din nabo. Det nytter ikke kun at fjerne kilder til stillestående vand i din egen have. Alliér dig med naboerne og gør det til et fælles projekt, at I sammen fjerner alle potentielle ynglesteder for myg.

3. Nyttedyr. Bestanden af myg kan muligvis reduceres noget ved at skabe optimale forhold for fugle, flagermus, hvepse, guld- og sølvsmede samt at sætte fisk ud i havedammen. Disse dyr spiser nemlig myg eller myggelarver, men dog som regel på tidspunkter, hvor myg er mindst aktive, hvorfor effekten ikke er så stor.

4. Indretning af haven: Undgå læ, skygge og fugt de steder, du ønsker at opholde dig, og vær opmærksom på evt. områder i haven, der med beplantning som buske og træer og enhver form for vandhul kan skabe gunstige forhold for myg og deres æg. Der findes ikke umiddelbart planter, der skræmmer myg væk.

5. Tag tøj på: Sørg for, at myggene ikke kan finde hud at stikke i. Tag derfor tøj på, der dækker arme, ben og fødder, særligt om aftenen og i de tidlige morgentimer.

6. Brug godkendte myggemidler: Du behøver dog ikke balsam på de områder, tøjet dækker. Ifølge flere skadedyrseksperter har myggelys og myggefælder, som betjener sig af ultralyd eller CO2 og LED-lys, ikke den store effekt udendørs.

Fakta om myg Gammel art: Myg har været på kloden i 170 millioner år og lever af blod. Det er vores varme, lugt og ånde, der tiltrækker myggene. Sveder du, er risikoen for myggestik større.

Myg har været på kloden i 170 millioner år og lever af blod. Det er vores varme, lugt og ånde, der tiltrækker myggene. Sveder du, er risikoen for myggestik større. Myggesæson i Danmark: Maj-august.

Maj-august. Antal arter: I Danmark er der ca. 30 forskellige arter, der stikker mennesker. De kan bl.a. opdeles i kategorier som skovmyg, strandengsmyg, husmyg og malariamyg.

I Danmark er der ca. 30 forskellige arter, der stikker mennesker. De kan bl.a. opdeles i kategorier som skovmyg, strandengsmyg, husmyg og malariamyg. Lugtesans som antenne: En myg kan lugte et menneske på helt op til 50 meters afstand. Jo mere CO2, du udånder, jo større er risikoen for at blive stukket - derfor er voksne mennesker mere udsatte end børn. Mennesker med et tungt åndedræt og mennesker, der sveder, er ligeledes mere udsatte. Forsøg tyder på, at blodtype O er den mest populære blandt myggene. Herefter kommer blodtype A og sidst blodtype B.

En myg kan lugte et menneske på helt op til 50 meters afstand. Jo mere CO2, du udånder, jo større er risikoen for at blive stukket - derfor er voksne mennesker mere udsatte end børn. Mennesker med et tungt åndedræt og mennesker, der sveder, er ligeledes mere udsatte. Forsøg tyder på, at blodtype O er den mest populære blandt myggene. Herefter kommer blodtype A og sidst blodtype B. Hanmyg stikker ikke: Det er kun hunmyggen, der stikker, da hun skal bruge blodet til at producere nye æg. Hanmyg færdes i store sværme.

Det er kun hunmyggen, der stikker, da hun skal bruge blodet til at producere nye æg. Hanmyg færdes i store sværme. Habitat: De fleste myggearter forbliver forholdsvist tæt på deres fødested hele livet, men enkelte arter kan flyve helt op til 150 km for at finde et passende habitat.

De fleste myggearter forbliver forholdsvist tæt på deres fødested hele livet, men enkelte arter kan flyve helt op til 150 km for at finde et passende habitat. Alder: Myg kan leve i op til 6 måneder.

Myg kan leve i op til 6 måneder. Kemisk stof giver kløe: Når en myg stikker, sprøjter den et stof ind i huden for at undgå, at blodet størkner. Det er dette stof, der får det til at klø. Slå aldrig en myg, mens den stikker, men vent til den er færdig, da den så vil suge noget af det kemiske stof ud igen, hvorfor myggestikket vil klø mindre.

Når en myg stikker, sprøjter den et stof ind i huden for at undgå, at blodet størkner. Det er dette stof, der får det til at klø. Slå aldrig en myg, mens den stikker, men vent til den er færdig, da den så vil suge noget af det kemiske stof ud igen, hvorfor myggestikket vil klø mindre. Foretrukne ofre: Myg foretrækker normalt dyr som køer, heste og fugle frem for mennesker.

Find godkendte myggemidler i Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase (skriv 'myg' i 'Produktnavn' og søg).

Hvordan holder du myg væk fra huset?

Hvis du vil undgå myg i din bolig, kan du bl.a. benytte følgende råd:

Lad ikke lyset brænde indendørs om aftenen, mens du har døre og vinduer åbne.

Sæt et insektnet i vinduet.

Hæng et myggenet over sengen.

