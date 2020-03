Se hvad din og naboens bolig er værd

Hvis du vil have et bud på, hvad din og andre boliger, som ikke er sat til salg, koster lige nu, er der flere muligheder på internettet. På bolighed.dk, Geomatic (og dingeo.dk) og BoligSkøn (Nordea), kan du få gratis bud på boligprisen på bestemte boliger, og på boliga.dk kan du for 199 kr. om måneden få en såkaldt vurderingsrapport af prisen på din eller andre boliger.

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder og se en test af priserne på to boliger, som Videncentret Bolius har lavet.

Test: 4 bud på, hvad en bolig koster Videncentret Bolius har testet de fire beregnere på en 97 m2 stor murermestervilla i Odense V med en kælder på 57 m2 samt et 105 m2 stort hus fra 1986 i Hillerød. Villaen i Odense blev solgt i december 2017 til 1,875 millioner kr., mens huset i Hillerød sidst blev solgt i 1996. Her er buddene på, hvad husene koster lige nu: Murermestervilla i Odense: Bolighed: 2,11 millioner kr.

Boliga: 1,96 millioner kr

BoligSkøn Nordea: 1,89 millioner kr.

Geomatic/dingeo: 1,84 millioner kr.. Parcelhus i Hillerød Bolighed: 2,81 millioner kr.

Geomatic/dingeo: 2,64 millioner kr.

Boliga: 2,57 millioner kr.

BoligSkøn Nordea: 2,56 millioner kr. Bolighed har de højeste priser ved begge huse, mens de andre sites har forskellige placeringer. Det er ikke muligt at sige, hvem der har de mest korrekte priser, da det vil kræve, at husene blev solgt nu for at kunne sammenligne salgsprisen med budprisen.

Ret dine BBR-oplysninger

Buddene på salgspriser er baseret på en række offentlige databaser, som der regnes videre på.

Der kan dog være fejl i flere af databaserne, og derfor kan du ikke stole helt på oplysningerne. Samtidig skal du være opmærksom på, at du måske ikke kan sælge din bolig til så mange penge, hvis din bolig er i dårlig stand, mens det omvendt kan gøre din bolig mere værd, hvis du fx har renoveret badeværelset eller fået nyt køkken. Den type af forbedringer er sjældent registreret nogle steder, og derfor kan databaserne ikke registrere det.

Du kan selv tjekke og rette evt. fejlagtige eller mangelfulde oplysninger i BBR.

Ikke alle boliger er på bolighed.dk Det er ikke alle ejerboliger, du kan finde på bolighed.dk. Men målet er at få så mange ejerboliger med som muligt. I øjeblikket er det ikke muligt at få oplysninger på: En mindre andel af almindelige ejerboliger

Villalejligheder

Boliger ejet af virksomheder

Boliger helt eller delvist anvendt til erhverv

Lejeboliger. Du kan kontakte bolighed.dk, hvis din bolig ikke findes på sitet.

Tjek, hvad din bolig er værd på bolighed.dk

På hjemmesiden bolighed.dk kan du tjekke, hvad din og 2,3 millioner andre huse og lejligheder vurderes at være værd lige nu.

Det er de tre banker Sydbank, Spar Nord og Arbejdernes Landsbank (AL Bank) samt Nykredit, der står bag bolighed.dk.

Sådan gør du:

Vælg 'Alle' i boksen over søgefeltet. Indtast din (eller en anden) adresse i søgefeltet og markér den. Scroll ned og se Boligheds vurdering af prisen i 'Data-vurdering'. Hvis der ikke vises en data-vurdering, kan du benytte m2-pris vurdering, som er en mere grov-kornet vurdering

Du kan bl.a. også se:

Hvor meget boligen er steget eller faldet i værdi siden 2004.

Den forventede prisudvikling de næste to år.

Hvordan gennemsnitsprisen pr. m2 er i forhold til andre boliger med samme postnummer.

Den forventede liggetid (hvor lang tid det tager at sælge boligen).

Et bud på, hvad det vil koste at eje boligen

Samtidig kan du få en række mere detaljerede oplysninger om den pågældende bolig, fx størrelsen på grunden, ejendomsskatten, kommune- og lokalplaner og risiko for radon og for oversvømmelse, støj og indbrud i boligen.

Ifølge Bolighed.dk bliver de fleste boliger solgt inden for +/- 10 % af den værdi, som Bolighed anslår, at boligen har.

Screenshot: Dingeo.dk

Geomatic og dingeo.dk: Tjek prisen på din bolig

På Geomatics hjemmeside og på dingeo.dk, der får data fra Geomatic, og derfor har de samme priser, kan du også få et bud på boligens værdi lige nu.

Vurderingsprisen er en såkaldt computerberegnet AVM-vurdering af din ejerbolig - hus, sommerhus og ejerlejlighed - hvis der er geodata nok til en sådan vurdering.

AVM (Analytical Valuation Modellen), som Geomatic står bag, bruges ifølge dingeo.dk af flere danske banker til boligprisvurdering og 'giver en konservativ ejendomsvurdering, der statistisk set rammer tæt på faktiske handelspriser.'

På samme måde som med de andre vurderingsmodeller, bør du være op-mærksom på, at resultatet kan afvige betydeligt fra den pris, som boligen kan blive solgt for.

På Geomatics hjemmeside kan du indtaste din - eller en anden boligs - adresse og få en estimeret markedspris. Der er mulighed for tre gratis opslag pr. dag.

På dingeo.dk følger du samme fremgangsmåde, men her kan du gøre det lige så mange gange, du vil. Derudover får du information om, hvordan vurderingsprisen har udviklet sig det seneste år. Tryk på fanen 'Ejendomsvurdering', hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan prisen på din bolig er blevet vurderet.

På dingeo.dk kan du også finde en lang række andre oplysninger om din bolig, fx fakta om boligen, trafikstøj, forurening og risiko for indbrud, oversvømmelse og radon.

Nordea BoligSkøn: Hvad er din bolig værd?

På Nordeas BoligSkøn kan du også få en vurdering af salgsprisen eller købsprisen på en bolig netop nu.

Indtast en adresse, og så kommer der et bud på, hvad boligen er værd. BoligSkøn giver selv et bud på, hvor god træfsikkerheden er på prisen, men du kan godt gå ind og påvirke den ved at give et bud på boligens beliggenhed, udvendig og indvendig stand, energiniveau og herlighedsværdi.

Boliga: Få en vurderingsrapport

På Boliga.dk er det muligt at få en såkaldt vurderingsrapport af prisen på din eller andre boliger lige nu, hvis boligen har været solgt fra 1992 og frem.

Det koster dog 199 kr. om måneden, og du skal samtidig være oprettet som bruger.

Beregningerne er baseret på din bolig og andre bygninger på grunden, Realkreditrådets kvadratmeterpriser i postnummeret, salg af sammenlignelige boliger i nærområdet, forskel på tidligere salgspriser for boligen sammenholdt med Realkreditrådets kvadratmeterpriser samt en vægtning af de fire ting.

Find vurderingen således:

Gå ind på boliga.dk/vurderingsrapporten. Bestil Vurderingsrapporten. Indtast adresse.

