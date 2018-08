Se, hvor der er flest indbrud

For første gang i lang tid er antallet af indbrud steget, hvis man sammenligner med samme kvartal året før. I 2. kvartal 2018 blev der anmeldt 6.275 indbrud i boliger, en stigning på 13,2 procent i forhold til for et år siden.

Top 10

5 af de 10 kommuner på top 10-listen over kommuner med flest indbrud ligger nord for København med Allerød, Rudersdal, Furesø og Gentofte helt i top.

- At der er så mange indbrud i de nordsjællandske kommuner skyldes formentlig, at der er større værdier i boligerne – især designermøbler og designerlamper – og samtidig er infrastrukturen god, så det er nemt at komme væk. Nogle af boligerne kan ligge gemt bag hegn og hæk, og så er det nemmere at være skjult, når man bryder ind, siger fagekspert i Bolius, Tine R. Sode.

Men flere 'nye' kommuner andre steder i landet er kommet med på listen. Både Sønderborg, Fanø, Hedensted og Middelfart har haft forholdsvist mange indbrud.

Her kan du se top 10-listen over kommuner med flest indbrud pr. indbygger:

Allerød Rudersdal Furesø Gentofte Sønderborg Fanø Hørsholm Hedensted Hvidovre Middelfart

Flere indbrud i boliger over hele landet

Der blev anmeldt flere indbrud i fire af de fem regioner i forhold til for et år siden - eneste undtagelse er Region Nordjylland, hvor der blot var to færre indbrud.

Den største stigning skete i Region Syddanmark, hvor der var hele 31 procent flere indbrud. Her kan du se anmeldte indbrud i 2. kvartal 2018 i de fem regioner, i parentes stigning (fald i procent i forhold til 2. kvartal 2017.

Syddanmark 1.421 (31,8 %)

Midtjylland: 1.494 (23,6 %)

Hovedstaden: 1.873 (5,6 %)

Sjælland: 978 (0,6 %)

Nordjylland: 502 (-0,2 %)

Der har været en stigning i anmeldte indbrud i 53 kommuner, mens der har været et fald i 40 kommuner. I Tønder blev der anmeldt 33 indbrud mod fem for et år siden. Også på Bornholm og i Faaborg-Midtfyn, Assens, Morsø, Lejre, Herning og Sønderborg Kommuner har der været en del flere indbrud.

De største fald er sket i Solrød, Dragør, Brøndby og Kerteminde Kommuner, hvor der blev anmeldt omkring 50 færre indbrud i boliger.

På Fanø, Læsø og Christiansø blev der ikke anmeldt et eneste indbrud i 2. kvartal 2018, og det er ikke ualmindeligt, at der slet ingen indbrud er. Generelt er der færrest indbrud på de mindre øer – også i forhold til, hvor mange der bor der. Med 7 indbrud på Fanø kom øen dog med på top 10-listen over de kommuner, hvor der var flest indbrud pr. indbygger.

