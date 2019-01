Sne og kulde bider sig fast: Sådan kører du i glat føre

Sådan gør du bilen vinterklar

Inden du begiver dig ud på de sneklædte, glatte veje, er der en basispakke af udstyr, du bør have anskaffet dig, forklarer chefinstruktør på FDM Sjællandsringen, Søren Holten Jacobsen.

Basisudstyret bør som minimum være:

Vinterdæk

En sneskovl

Isskraber

Mobiltelefon og oplader til bilen

Varmt tøj, hvis man kommer til at sidde længe og vente i en snedrive

Abonnement til vejhjælp

Sprinklervæske, der er frostsikkert

Sikkerhedsveste, så andre bilister kan se dig, mens du graver bilen fri af snedriven

Kører du på skiferie i enten Alperne eller i de skandinaviske fjelde skal du også have snekæder med.

- Hvis man skal sydpå, er snekæderne helt afgørende. Og man skal gerne have prøvet at sætte dem på, inden man kører hjemmefra, for står man først halvvejs oppe ad bakken mod St. Anton, hvor det fyger og er koldt, så er det sin sag at få snekæderne på. Der er det en god idé at have prøvet det på forhånd, og så i øvrigt sætte dem på, inden man kører op ad bakken eksempelvis på en parkeringsplads, hvor der er god plads til at gøre det, siger Søren Holten Jacobsen.

- Og husk i øvrigt, at der er forskel på, om det går op ad bakke eller ned ad bakke. Vi danskere er jo ikke så vant til, at det går op og ned, så derfor er der mange, der bliver snydt, når de kører til Alperne eller op til Sverige og Norge. Når man kører ned ad bakke, er det sværere at få bremset bilen. Derfor skal man køre endnu langsommere, når man kører ned ad bakke og især i forbindelse med svingene.