Spar ikke på børns dyner og madrasser

Børn bør have lige så gode dyner, puder og madrasser som voksne, og gammelt soveudstyr kan give allergi. Få gode råd til, hvordan du sikrer dit barn den bedste søvn

Vi tilbringer en tredjedel af vores liv med at sove. Alligevel er folk ufatteligt nærige med dyner, puder og madrasser, og det er et dumt sted at spare, også det gælder også, når det kommer til det udstyr børnene skal sove med.

Hvilke materialer skal dyner, puder og madras være lavet af?

Madras, madrasbetræk, dyner og puder skal være af naturmaterialer af god kvalitet. Kroppen skal kunne ånde.

Undgå plastik: Det er ikke rart for barnet at ligge på plastik, som er lagt på for at skåne madrassen.

Undgå skumgummi: Skumgummi er heller ikke at foretrække, da det er ubehageligt for barnet at ligge på.

Sengeudstyr bør så vidt muligt være nyt, og madrassen bør ikke være jeres game aflagte, men en ny madras som kan bære barnets vægt.

Brug ikke gammelt og brugt sengeudstyr til børn

Affjedringen i madrassen bliver slidt på grund af vægten fra kroppen.

Dyner og puder opsuger fugt og sved, og væksten af husstøvmider slider.

På et tidspunkt har der ophobet sig så meget snavs, fugt og husstøvmider, som kan være med til at udløse allergi.

Lukket eller åben dør til børneværelset?

Hvilke krav skal dynen opfylde?

Dyner til dine børn skal være i orden og ikke have for mange år på bagen.

En dundyne, der omslutter kroppen uden at være for tynd er klart at foretrække. Fjer har ikke noget at gøre i en dyne.

Børn har en tendens til at svede meget om natten, og det er en fordel, at de hverken sover for varmt eller for koldt, så dynen skal kunne regulere varmen. Det kan evt. gøres med et løst tæppe oven på dynen, som kan tages af, når det bliver for varmt.

Hvad med hovedpuden?

Hovedpuden skal både indeholde småfjer og dun. En pude af ren dun bliver hurtigt flad og støtter ikke nakken godt nok.

Små børn skal sove på flade puder på grund af kroppens dimensioner, der forandrer sig gradvist under opvæksten.

Til større børn anbefales en trekammerpude med små fjer og et lag dun uden på.

Hvad med sengetøjet?

Sengetøjet skal være behageligt at ligge i og se på.

Børn vender sig rigtig meget, så sengetøjet skal være af en kvalitet, så barnet nemt kan vende sig. Jo mere satinvævet, det er, jo nemmere er det at vende sig i det.

God nattesøvn for børn

De fysiske faktorer:

Ingen cola eller andre koffeinholdige drikke mindst fire timer før sengetid.

Værelset skal afspejle søvn om aftenen. Dvs. være ryddeligt og have et hyggeligt sengemiljø med puder, sengelampe og sengetøj, som barnet kan lide og er tryg ved.

Voksne skal ikke se tv i stuen ved siden af, det kan forstyrre barnets søvn.

Madras, dyne og pude skal være nye og af god kvalitet. Kroppen skal kunne 'ånde' igennem materialerne.

Dynen skal være af et naturligt materiale, der kan regulere varmen. Børn sveder meget om natten, så dynen må ikke være for tung og varm. Men heller ikke for tynd og kold.

Den optimale hovedpude har et trekammersystem med små fjer i siderne og dun i midten.

Tilpas mørke i værelset: Gennemsigtige gardiner eller en seng placeret for tæt på gadelygtens skær kan forsinke og forstyrre søvnen. Mørke stimulerer søvnhormoner, lys stimulerer vågenhed. Hvis barnet er utryg i mørke, kan der bruges en vågelampe, der ikke forstyrrer søvnen.

