Stramning på vej: Snart kan du kun købe vinduer med 3-lags glas

Pr. 1. januar 2021 skærpes energikravene til vinduer og yderdøre, så du fremover kun kan vælge A-mærkede vinduer, der har tre lag glas. Det kan have betydning for husets udseende, indeklima og energiforbrug

Energivinduer. Vinduer med 3-lags glas. A-mærkede vinduer.

Kært barn har mange navne, men formålet er det samme. Vinduet skal holde så godt på varmen som muligt, så der ikke bruges unødig energi.

Indtil årsskiftet kan boligejerne selv vælge om de vil have de mest energieffektive vinduer med 3-lags glas eller de billigere 2-lags, når de udskifter eksisterende vinduer. Men fra 1. januar 2021 er det slut med det frie valg.

- Reglerne er løbende blevet skærpet, så vinduers energiydeevne bliver bedre. Og fra 1. januar 2021 bliver reglerne igen skærpet, så det i de fleste tilfælde svarer til et vindue med 3-lags glas, siger Tine Sode, fagekspert i Videncentret Bolius.

De skærpede regler betyder kort sagt, at et vindue ikke må udlede mere varme end det tilfører boligen i form af solvarme. I Bygningsreglementet står derfor, at: energibalancen for referencevinduet ikke må være mindre end 0 kWh/m2 pr. år.

Reglerne kort fortalt Fra 1. januar 2021 skærpes energikravet til vinduer og yderdøre. Det betyder, at du derfra kun kan vælge vinduer med 3-lags glas til din bolig. Det svarer til energiklasse A.

Eneste undtagelser bliver i fredede og bevaringsværdige huse, hvor reglerne ikke er gældende.

Hvis du ikke følger de nye krav efter skæringsdatoen bliver installationen ulovlig. Er der udstedt en byggetilladelse før årsskiftet, kan vinduer og yderdøre forsat installeres efter de gamle regler.

De skærpede energikrav gælder også for glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.

Du må fortsat gerne udskifte ruderne i dine eksisterende vinduer, men herved opnås en ringere energiløsning, som nogenlunde svarer til energiklasse D for nye vinduer. Vis mere Luk

Energikrav til vinduer – det betyder det for boligejeren

Udskiftning af vinduer til vinduer med 3-lags glas vil ifølge eksperterne generelt set give dig et bedre vindue med et lavere varmetab og dermed en mindre varmeregning.

Til gengæld skal du betale en højere pris ved anskaffelsen.

- De eneste ulemper med 3-lags glas er, at de er dyrere og tungere. Men vi har - og vil - løbende forbedre vinduerne, siger Johny Jensen, direktør i Vinduesindustrien.

Johny Jensen håber, at udskiftningen af vinduer kan fremskyndes, da 3-lags vinduer rummer et stort potentiale for energioptimering. Foto: Pressport.com

Prisforskel på vinduer med 2-lags og 3-lags glas

I V&S-prisbøgerne Molio Prisdata, der rummer uvildige prisoverslag, har et enkelt vindue med 3-lags glas en merpris på op mod 35 % ift. 2-lags glas. Prisen dækker både materialer og montering af professionelle fagfolk.

Diverse kommercielle kilder mener, at prisen på et vindue med 3-lags glas er ca. 10-15 % højere end med 2-lags glas. Køber du et større parti vinduer og/eller gennem en håndværker, kan du opnå en mængderabat, der gør det enkelte vindue billigere.

Vinduer med 3-lags glas er tungere, og derfor kan det i visse tilfælde blive sværere selv at montere vinduerne og/eller kræve særligt udstyr for at løfte dem på plads.

Energiforbrug og energimærke ved 3-lags glas

Til gengæld vil din varmeregning blive reduceret, da tre lag glas holder bedre på varmen. Som tommelfingerregel vil regningen ifølge Energistyrelsen blive reduceret med op mod 7 procent. Tjek med en fagmand for en detaljeret udregning.

Samtidig vil en del boliger stige et helt niveau på energimærkningsordningen bare ved at udskifte fra 2- til 3-lags glas.

Betydning for indeklima – dagslys, træk og lyd

Med 3-lags glas vil du opleve mindre træk og kulde, da isoleringen forbedres. Du vil formentlig også opleve en bedre lydreducering fra fx trafik- og nabostøj.

Til gengæld vil mængden af dagslys blive ringere og af en anden karakter, da strålerne skal igennem ét lag glas mere. Overvej derfor at ændre på vinduets proportioner eller dimensioner ved udskiftningen, så du får en større vinduesflade.

Arkitekturen

Førhen har rammen eller karmen på vinduer med 3-lags glas været væsentligt større, og derfor kunne det have negativ betydning for husets udtryk.

Men med årene er vinduerne løbende blevet forbedret, så det oftest ikke vil have betydning. De er dog dybere grundet det ekstra glaslag.

Udskiftningen af ruder

Du må fortsat gerne beholde dine nuværende vinduer og så skifte ruderne, når det bliver aktuelt. Vær dog opmærksom på, at udskiftningen til selv de bedste energiruder kun vil medføre, hvad der svarer til et D-mærket vindue.

Så vil du tænke på klimaet og dit energiforbrug, bør du i de fleste tilfælde overveje at få nye vinduer med tre lag glas.

Nye vinduer: Brug håndværkerfradraget Udskifter du vinduer, yderdøre eller terrassedøre i din bolig, så vær opmærksom på, at du kan benytte håndværkerfradraget til at dække en del af lønomkostningerne til håndværkerne. Læs mere om håndværkerfradraget her

Energiruder er allerede populære – delvist

Ifølge undersøgelsen Danskerne i det byggede miljø har skift til energiruder/vinduer været den mest populære energirenovering af boligen de seneste seks år.

I 2018, som er det seneste år undersøgelsen dækker, skiftede 13 % af de adspurgte boligejere til energiruder/vinduer.

Og en analyse foretaget af Dansk Energianalyse for Vinduesindustrien viser, at lige under en tredjedel af alle vinduer i Danmark lever op de skærpede energikrav. Det betyder også, at de resterende 70 % ikke gør, hvis de skal skiftes efter 1. januar 2021.

Der er derfor et stort samfundsmæssigt potentiale for energioptimering, hvis alle vinduer udskiftes til 3-lags. Derfor har Johny Jensen, direktør i Vinduesindustrien, et ønske om, at udskiftningen af vinduer kan fremskyndes.

Hvis du vælger at skifte vinduer, opfordrer fagekspert Tine Sode til, at du i endnu højere grad husker regelmæssig udluftning.

- Når du udskifter vinduer, bliver både vinduet og fugerne omkring vinduet tættere. Og derfor et det ekstra vigtigt, at man husker at lufte regelmæssigt ud. Gerne tre gange dagligt.

Husk også at tænke over indbrudssikring, hvis du får nye vinduer. Vil du vide mere om, hvordan du sikrer din bolig imod indbrud, kan du læse videre på vores kampagneside botrygt.dk.

