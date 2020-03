Tager dit tv skade af at blive slukket helt?

Mister dit tv indstillingerne, hvis du slukker for stikkontakten? Og hvor meget kan du spare i strøm, hvis du slukker for stikkontakten? Få svar her

Hvis du har et fladskærms-tv, tager det ikke skade, hvis du ofte slukker på stikkontakten. Men har du et gammelt billedrørsfjernsyn tilsluttet en videoptager, kan kanalindstillingerne forsvinde.

Elektronikken og dine indstillinger i tv’et bliver ikke ødelagt af, at du slukker på stikkontakten – uanset om du modtager kabel- eller satellit-tv, og uanset om du har en set top-boks eller smart tv med indbygget eller løs harddisk.

Har du forprogrammeret dit tv til at optage et tv-program eller en tv-serie – fordi du er bortrejst eller på anden vis er væk fra dit hjem – afkobler du dog optagefunktionen, hvis du slukker helt for strømtilførslen til dit tv.

Til gengæld sparer du stort set ikke noget på din elregning, hvis du slukker på kontakten for et nyere tv. Nyere tv-apparater – fladskærme fra omkring 2009 (da det analoge tv-signal blevet slukket), og frem til i dag – bruger nemlig mindre og mindre el både i drift og på standby. Alligevel anbefaler Energistyrelsen, at du altid slukker elektroniske apparater helt, så du undgår unødig standby-strøm.

Myte, at tv tager skade af at blive slukket

Myten om at dit tv ikke kan tåle at blive slukket stammer fra dengang, vi havde billedrørsfjernsyn og en videooptager tilsluttet. Visse videomaskiner kunne nemlig miste kanalindstillinger og programmerede optagelser, når apparatet blev afbrudt på stikkontakten.

Omkring 2005 var der også stadig visse digitale satellitmodtagere – parabolmodtagere – som kunne miste deres funktioner/indstillinger, hvis du slukkede for kontakten, og det godt kunne tage et par timer at genetablere dem.

I dag findes alle dine tv-indstillinger enten i en intern/ekstern harddisk eller eksternt hos udbyderen af kabel- eller satellit-tv. Og de bliver hurtigt genoprettet, hvis du har haft slukket for kontakten.

EU-regler for strømforbrug på standby Siden 7. januar 2010 har det ikke været tilladt at importere eller producere elektroniske apparater, der har et standby-forbrug på mere end 1 watt. Butikkerne har dog lov til at sælge produkterne, så længe de findes på lager. Er der tale om netværksforbundne apparater, er de ikke omfattede af kravet på 1 watt i standby-forbrug. Et energirigtigt fladskærms-tv bruger typisk 0,1-0,3 watt i standby-strøm – hvilket svarer til en udgift til strøm på 1-4 kr. om året. Kilde: Ingeniøren

Nye fladskærms-tv bruger næsten ingen strøm

Ud af de ca. 5,6 millioner tv-apparater, der findes i Danmark i begyndelsen af 2015, er 600.000 gamle apparater med billedrør. Mange af disse bliver enten brugt sjældent – som 2., 3. eller 4. apparat i husstanden – eller står opmagasineret i en kælder eller en garage. Resten af apparaterne er fladskærme af nyere dato, ca. 4 millioner er købt fra 2008 og frem.

Strømforbrug for tv i brug og på standby

Forskellen på elforbruget for et fladskærms-tv (med en skærm af plasma, LCD eller OLED) og et tv med billedrør er markant.

Et regnestykke fra 2011, foretaget af Branchen Forbruger Elektronik (BFE), viser, at et billedrørs-tv fra 2005 på 32 tommer havde et driftsforbrug på 130-150 kWh og et standby-forbrug på 3-6 kWh, mens en LCD-fladskærm fra 2011 på 42 tommer kun havde et driftsforbrug på 50-70 kWh og et standby-forbrug på 0,01-0,3 kWh.

Dermed brugte billedrørsfjernsynet dobbelt så meget strøm i drift og mere end 1.000 procent mere i standby-strøm.

Standby-forbruget for en fladskærm, købt inden for de sidste 4-6 år, koster typisk kun 2-4 kr. om året. Så der er ikke meget at spare ved at slukke for kontakten eller koble dit tv – eller flere fladskærmsapparater – på en elspareskinne.

Skal du slukke tv, når det tordner?

Er der et nærgående tordenvejr på vej mod din bolig, opnår du den bedste beskyttelse ved at tage stikket ud på alle elektroniske enheder såsom computer, tv, harddiskoptager, stereoanlæg osv. Husk også at tage netværksstik ud af computeren, da en voldsom overspænding også kan gå gennem telefonnettet (har du fibernet, er der ikke denne risiko, da lysledere ikke er strømførende).

