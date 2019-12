Test: De bedste pudsemidler til sølv, kobber og messing

Trænger dit sølv, kobber og messing til at blive renset og rengjort, så det kan blive blankt og skinnende igen? Fru Grøn tester forskellige metoder til pudsning. Se resultaterne her

Der findes rigtig mange forskellige metoder og produkter til pudsning af sølv, kobber, bronze og messing, men hvad er egentlig bedst?

Videncentret Bolius' rengøringsekspert Fru Grøn tester her en række forskellige populære metoder, og du kan læse mere om dem nedenfor, samt se resultaterne i forskellige videoindslag.

Sådan pudser du bedst dit sølv

Sølv får med tiden en mørk eller til tider helt sort overflade, og der skal lidt arbejde til for at få det skinnende blankt igen. Fru Grøn tester tre metoder til at rense sølv på en hårdt medtaget sølvtallerken:

Et gammelt husråd om 1 liter kogende vand og 2 spsk kalcineret soda i en balje foret med aluminiumsfolie, hvor sølvgenstanden nedsænkes i i et par minutter. Rensecremen Bistro til sølv Sølvpudsemidlet Silvo

Testen viser, at det mest effektive middel er Silvo. Se, hvordan resultaterne blev med de tre forskellige muligheder i videoen herunder.

Tre metoder til pudsning af kobber og bronze

Kobber bliver med tiden kedeligt at se på, men med lidt pudsning kan du igen få en blank overflade. Fru Grøn tester tre metoder, og specielt en af dem giver et skinnende blankt resultat, nemlig Brasso. Hvor blankt og hvordan de andre metoder klarer sig, kan du se i videoen herunder.

Metoderne kan også bruges til bestik og service af bronze, der oftest består af 80 % kobber.

De tre metoder testet i videoen er:

Bistro - Kobber- og messingcreme

Brasso - Pudsecreme til kobber og messing

Citronsyreopblanding - 1 liter kogende vand, 1 spsk citronsyre og lidt opvaskemiddel i en plastskål. Lad kobbergenstanden være et par minutter heri, skyl den og puds afslutningsvist

Hvis du gerne vil se metoden med citronsyreopløsning demonstreret, så se videoen om messing nedenfor.

Sådan rengør du dit messing

Er dit messing ikke så blankt og flot som tidligere? Der er hjælp at hente hos Fru Grøn. I videoen herunder tester hun tre metoder til at pudse messing:

Bistro - Kobber- og messingcreme Brasso – Pudsecreme til kobber og messing Citronsyreopblanding – 1 liter kogende vand, 1 spsk. citronsyre og lidt opvaskemiddel i en plastskål. Lad messinggenstanden være et par minutter heri, skyl den og puds afslutningsvist.

Alle metoder klarer sig alle rigtig flot, og der er ikke en metode, som skiller sig mere positivt ud end de andre.

Pudsemidlet med den bedste holdbarhed

Fru Grøn har også testet, hvilket pudsemiddel, som giver den bedste holdbarhed, så du undgår at skulle pudse fade og lysestager alt for ofte.



Efter et år er der markant forskel på overfladerne på kobberfadet, som blev pudset med tre forskellige pudsemidler, og det er igen Brasso, som klarer sig markant bedre.

Se, hvor holdbart Brasso er som pudsemiddel til kobber i forhold til de andre pudsemidler.

