Tjek dit postnummer: Så meget stiger dit hus i værdi

De høje priser på villaer og rækkehuse i København ser ud til at fortsætte. Prisudviklingen bliver mere afdæmpet end tidligere, men der er stadig pæne stigninger på vej i alle landets postnumre, når man ser på de næste 12 og 24 måneder. Det viser en prognose fra Bolighed.dk, som har beregnet de kommende værdistigninger i hele landet.

Store stigninger i kommunerne nord for København

I de næste 12 måneder fortsætter den positive udvikling, hvor stigningerne breder sig fra de store byer til forstæderne. Så det er ikke længere kun københavnerne, der høster gevinsterne på boligmarkedet, viser prognosen. I alle postnumre omkring landets store byer er der pæne prisstigninger på vej.

- Vi har ekstremt lave renter og samtidig høj beskæftigelse. Der er lige nu gode muligheder for at udleve drømmen om at købe hus og samtidig sikre sig et fornuftigt lån med lave renteudgifter, siger administrerende direktør for Bolighed.dk, Christian Jaspers.

Han vurderer, at uroen om de kommende ejendomsvurderinger og boligskatter kan lokke flere boligkøbere ud på markedet.

- Flere familier vil være interesserede i at købe før 2021, så de kan få glæde af skatterabatten. Så er de sikre på, at de kan blive i huset i mange år, uden at boligskatterne vælter budgettet, siger Christian Jaspers.

Herunder kan du se de dyreste postnumre i og omkring hovedstaden samt de fire regioner:





Top 5 over postnumre med største værdistigninger de næste 12 mdr.*

1. 1000-1499 København K 264.009 kr.

2. 2930 Klampenborg 251.421 kr.

3. 2100 København Ø 251.397 kr.

4. 2920 Charlottenlund 241.548 kr.

5. 1500-1799 København V 222.502 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

- I kroner og øre er det store stigninger, og i København skyldes det især, at nogle historiske huse, f.eks. i Kartoffelrækkerne er blevet meget dyre, og det afspejler sig på top 5 listen. Her bliver en lille procentvis stigning til rigtig mange penge, forklarer Christian Jaspers.





Region Sjælland: Top 5 over værdistigninger*

1. 4000 Roskilde 101.473 kr.

2. 2680 Solrød Strand 100.643 kr.

3. 2690 Karlslunde 97.851 kr.

4. 2670 Greve 96.123 kr.

5. 4030 Tune 90.361 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter





Region Midtjylland: Top 5 over værdistigninger*

1. 8000 Aarhus C 131.623 kr.

2. 8240 Risskov 107.459 kr.

3. 8270 Højbjerg 102.118 kr.

4. 8230 Åbyhøj 97.544 kr.

5. 8200 Aarhus N 91.937 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter





Region Syddanmark: Top 5 over værdistigninger*

1. 5230 Odense M 68.240 kr.

2. 5000 Odense C 61.130 kr.

3. 5250 Odense SV 50.565 kr.

4. 5220 Odense SØ 47.372 kr.

5. 7120 Vejle Øst 46.901 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter





Region Nordjylland: Top 5 over værdistigninger*

1. 9000 Aalborg 49.642 kr.

2. 9210 Aalborg SØ 40.567 kr.

3. 9400 Nørresundby 38.504 kr.

4. 9200 Aalborg SV 38.441 kr.

5. 9260 Gistrup 34.979 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

Tjek dit eget postnummer

Hvis du vil se den forventede prisudvikling for dit eget postnummer, kan du klikke på dit postnummer på kortet. Her kan du finde en prognose for værdiudviklingen de næste 12 og 24 måneder. Postnumre med under 100 huse er ikke med i prognosen.

Hvis du vil se den forventede prisstigning for din egen bolig, kan du finde en prognose for de næste 12 og 24 måneder ved at søge på din egen adresse på bolighed.dk