Tjek dit postnummer: Så meget stiger dit hus i værdi

Prisstigningerne på villaer og rækkehuse omkring København ser ud til at fortsætte, og resten af landet følger godt med. Stigningerne bliver ikke så voldsomme som tidligere, men der er stadig fremgang i alle landets postnumre i de næste 12 og 24 måneder. Det viser en prognose over værdiudviklingen i hele landet fra Bolighed.dk

Største stigninger i kommunerne omkring København

I de næste 12 måneder fortsætter tendensen til, at områder tæt på de store byer oplever fremgang. Stigningerne bliver mest markante i København og i Nordsjælland, hvor husejerne kan finde de store smil frem de næste 12 måneder. Tendensen er den samme omkring Århus, Odense og Aalborg.

- Renterne er faldet en del i de seneste måneder, og det betyder, at mange familier har mod på til at bevæge sig ud på husmarkedet. Beskæftigelsen er stadig høj, og der er kommet godt gang i handlerne i det meste af landet, siger administrerende direktør for Bolighed.dk, Christian Jaspers.

Han vurderer, at usikkerheden om de nye boligskatter ikke vil afholde køberne fra at slå til, når den rigtige bolig dukker op.

- De fleste køber et hus, fordi de har behov for et sted at bo. Og lige nu er det især de rekordlave renter, som får boligpriserne til at stige. I de kommende år får købere og sælgere god tid til at forberede sig på, hvad de nye boligskatter kommer til at betyde rundt omkring i landet, siger Christian Jaspers.

Herunder kan du se de dyreste postnumre i og omkring hovedstaden samt de fire regioner:

Top 5 over postnumre med største værdistigninger de næste 12 mdr.*

1. 1000-1499 København K 278.536 kr.

2. 2100 København Ø 263.026 kr.

3. 1800-1999 Frederiksberg C 234.866 kr.

4. 1500-1799 København V 232.675 kr.

5. 2930 Klampenborg 222.767 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

- I Københavns Kommune og på Frederiksberg ligger der nogle dyre liebhaverhuse, og det afspejler sig på top 5-listen. Her bliver en lille procentvis stigning til store beløb, når man opgør det i kroner og øre, forklarer Christian Jaspers.

Region Sjælland: Top 5 over værdistigninger*

4000 Roskilde 92.808 kr.

2690 Karlslunde 89.644 kr.

2680 Solrød Strand 88.713 kr.

2670 Greve 88.118 kr.

4030 Tune 82.942 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

Region Midtjylland: Top 5 over værdistigninger*

1. 8000 Aarhus C 106.989 kr.

2. 8240 Risskov 87.887 kr.

3. 8270 Højbjerg 83.069 kr.

4. 8230 Åbyhøj 79.143 kr.

5. 8200 Aarhus N 75.334 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

Region Syddanmark: Top 5 over værdistigninger*

1. 5230 Odense M 63.106 kr.

2. 5000 Odense C 56.498 kr.

3. 5250 Odense SV 46.704 kr.

4. 5220 Odense SØ 43.709 kr.

5. 5200 Odense V 42.205 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

Region Nordjylland: Top 5 over værdistigninger*

1. 9000 Aalborg 53.479 kr.

2. 9210 Aalborg SØ 43.599 kr.

3. 9400 Nørresundby 41.399 kr.

4. 9200 Aalborg SV 40.563 kr.

5. 9220 Aalborg Øst 37.215 kr.

*For en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter

Tjek dit eget postnummer

Hvis du vil se de forventede prisstigninger i dit eget postnummer, kan du klikke på dit postnummer på kortet her. På kortet kan du finde en prognose for værdiudviklingen i alle postnumre i de næste 12 og 24 måneder. Postnumre med under 100 huse er ikke med i prognosen.



Hvis du vil se den forventede prisstigning for din egen bolig, kan du finde en prognose for de næste 12 og 24 måneder ved at søge på din egen adresse på bolighed.dk