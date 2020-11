Typehusfirmaer tøver med at bygge huse i træ

Store typehusfirmaer som HusCompagniet og Lind & Risør har endnu ikke rene træhuse som standard. Efterspørgslen mangler, siger salgschef. Et andet firma mærker dog stigende interesse for at bygge bæredygtigt og i træ

Mange med en husdrøm i maven søger mod typehusfirmaerne, som reklamerer med at kunne opfylde boligdrømmen, uden at du skal forholde dig til tegninger, bebyggelsesprocent eller håndværkere.

Til gengæld er det ikke det bæredygtige træbyggeri, der er på hylderne hos de to største firmaer, HusCompagniet samt Lind & Risør.

Der går stadig noget tid, før HusCompagniet kan tilbyde en løsning med bærende konstruktion af træ.

- Vi er ved at opføre det første hus med en bærende konstruktion af træ, og vi er i fuld gang med udviklingen af vores koncept for bæredygtigt husbyggeri, som vi forventer at være klar med i løbet af det næste halve år, siger Martin Ravn-Nielsen, CEO for HusCompagniet, der årligt bygger 1.600 huse.

Bæredygtigt byggeri er ikke billigt, siger Martin Ravn-Nielsen fra HusCompagniet. PR-foto

Hos sjællandske Lind & Risør bygges der kun ganske få træhuse ved specialopgaver; træ bruges kun til spær og en gang imellem som beklædning.

- Det virker ikke til, at det er noget, danskerne går op i, og derfor har vi heller ikke forholdt os så meget til at bygge bæredygtigt, siger Morten Bertelsen, salgschef hos Lind & Risør, der bygger 170 enfamiliehuse og 220 rækkehuse hvert år.

Uenighed om efterspørgsel

Enstemmigt lyder det fra begge de store firmaer, at der i dag ikke kommer henvendelser fra folk, der gerne vil bygge klimavenligt med træ i konstruktionen.

- Vi får en gang imellem forespørgsler fra folk, der vil bygge på en speciel måde, og det kan vi som regel efterleve. Men det koster ekstra. Vi skal derfor se en større efterspørgsel, før vi overvejer at sadle om, siger Morten Bertelsen.

Men der er efterspørgsel. I hvert fald hos det jyske firma Jakobsen Huse, der i 2016 startede et koncept med bæredygtige typehuse.

De bygger altid huse med bærende konstruktioner i træ og har i alle materialevalg været inde og identificere den bæredygtige løsning med fx træisolering, OSB-træplader som dampbremse og i 90 procent af tilfældene også træ på facaden. Og danskernes interesse har virkelig taget fart, forklarer direktør Maria Venø Jakobsen.

- I starten var henvendelserne fra folk, der kan betegnes som klimaentusiaster, men i dag er vores kunder blevet mere mainstream. Vi bygger huse for dem, der gerne vil noget andet end de traditionelle løsninger på markedet, siger hun.

På fire et halvt år er de gået fra at bygge nul huse til en forventet omsætning på over 100 millioner kr. næste år. Maria Venø Jakobsen er ikke i tvivl om, at interessen vil vokse.

- Folk har fået øjnene op for, at man godt kan bo godt, flot og bæredygtigt. Det er ikke jordhuler, vi bygger, forklarer hun og uddyber, at den største barriere ikke er den manglende interesse, men rigide lokalplaner og kommuner, som ikke er vant til at håndtere de bæredygtige byggerier. Det forlænger processen, inden byggeriet kan gå i gang.

Dyrere at bygge klimavenlige huse

Det er svært at sammenligne priser på tværs af typehusfirmaer med traditionelle og bæredygtige typehuse. Især fordi der i det bæredygtige valg også ligger en tanke om at bo på færre kvadratmeter, forklarer Maria Venø Jakobsen.

- Pris er altid et issue. Også selvom mange af dem, der vælger os, er velstillede folk. Det kan virke dyrt at bygge små huse til det simple liv, som vi gør, siger hun.

Ydermere bunder den højere kvadratmeterpris i, at de små huse skal have alle de samme funktioner, som findes i de større huse, med fx køkken og bad, der koster mange penge at etablere, uddyber Maria Venø Jakobsen.

I den sammenligning er det billigere at bygge lidt ekstra plads i stuen.



Samme tanker har Martin Ravn-­Nielsen, selvom konceptet for bæredygtigt byggeri ikke er klar hos HusCompagniet. Alligevel ved han, at det ikke bliver billigere at bygge grønt.



- Som ved andre bæredygtige varer, må man indstille sig på, at bæredygtigt byggeri er ikke et billigt produkt. Jeg ser ikke, at de bæredygtige hustyper bliver billigere end vores eksisterende, siger han uden dog at ville spå om, hvad prisforskellen bliver.

