De fleste danske planter kan godt klare sig gennem en mild vinter. De er indrettet til at klare sig ved at suge næring til sig, inden det bliver for koldt, så de kan overleve.

Men planter, som ikke er skabt til det danske klima, har svært ved at klare frosten og den danske vinter i det hele taget med store temperaturudsving, kold vind og våd og kold jord.

Hvis du vil undgå, at vinteren dræber dine planter, er det en god ide at vintersikre flere af dem, før frosten sætter ind.

Planter har dog oftest bedst af at stå ude så længe som muligt, så vent så længe som muligt og hold øje med vejrudsigten for tidlig nattefrost. Blot en til to nætter med frost kan sætte mange planter til vægs.

Disse planter skal du vintersikre:

Skærmlilje: De fleste sorter er ikke frosttolerante og bør ind om vinteren og placeres i temperaturer under 10 grader. Enkelte er delvist hårdføre og kan med held overvintre udplantet med tildækning, det gælder fx Agapanthus headburne. Jorden skal være veldrænet.

Ægte laurbær: Tåler ned til temperaturer omkring frysepunktet. Dog bør den vinteropbevares frostfrit, da specielt rodnettet i en krukke er sart overfor frost

Dahlia og begonier: Skal tages op og vinteropbevares tørt og med god luftcirkulation.

Citrusplanter og nerier: Tåler ikke vinterfrost og kold våd jord. Vinteropbevares bedst i køllige orangerier eller lign.

Citrus- og oliventræer: Sæt dem gerne i et køligt, frostfrit drivhus eller en havestue med masser af lys, luftfugtighed og temperatur på ca. 10 grader. Disse træer har svært ved at overleve i en varm, mørk stue.

Figen: Er delvist vinterhårdfør og klarer sig fint udplantet på en lun plads eller i krukker, der stilles i læ for den koldeste vind eller under halvtag.

Sommerblomster som pelargonium, ildkrone, chrysantemum og australsk viol: Normalt kan de kun holde et år i vores klima, men tager du dem ind og sætter dem lyst, inden nattefrosten sætter ind, kan de overleve.

Sådan vinterdækker du dine planter mod frost

I haven er der ofte planter, som ikke er fuldt ud hårdføre, og på den ene eller anden måde skal hjælpes igennem vinteren alt efter, hvor hård den bliver. Fx skal mammutblad vinterdækkes.

Alm. hortensia, træpæoner, syrisk rose, visse kamelier og abrikoser kan oftest klare vinteren ved at blive dækket med grangrene eller en halmmåtte.

En stråmåtte kan beskytte planterne på terrassen mod den kolde vintervind. Foto: Jesper Carl Corfitzen

Generel beskyttelse

Du kan vinterdække dine planter ved at:

Stoppe halm og visne blade rundt om dem.

Lægge et lag gran ovenpå.

Binde halmmåtter og sækkelærred rundt om.

Tæpper og fiberdug kan lune på enderne med temperaturer omkring frysepunktet.

Video: Sådan beskytter du dine planter mod frosten

Vintersikring af dahlia og andre sarte knolde

Visse sarte knoldplanter kan ikke tåle frost og skal behandles på en lidt anden måde end andre sarte planter. Det drejer sig bl.a. om:

Dahliaer, også kaldet georginer

Begonier

Gladiolus

Jordskokke

En dahlia er en blomst, du skal passe meget på i løbet af vinteren. Foto: Jan Ove Kristensen

Når den første frost har svitset toppen af knoldene, skal du grave knoldene op og gemme dem indendørs, indtil frosten er væk, og du igen kan grave dem ned i jorden.

Knoldene kan leve i løbet af vinteren i en mørk kælder eller en frostfri garage. Du skal blot:

Klippe stænglerne af 10 cm over knolden.

Lægge dem i en flad kasse og putte høvlspåner eller tørt sand ned i kassen. Stil kassen frostfrit og med luftcirkulation.

Huske at kigge til dem i løbet af vinteren.

Inden de lægges i jorden igen til foråret, har de godt af at ligge et døgns tid i en spand med vand. Alternativt kan du kickstarte dem ved at lægge dem i kasser med lidt pottemuld omkring og vande dem let en gang om ugen.

Video: Beskyt med gran

Hvilke vintre er værst for planter?

Vinter med barfrost og hård vind er de værste og kan være til stor skade for mange planter. Specielt vinden med sin chillfaktor kan give frostskader på selv hække, og især planter som laurbærkirssebær kan blive brændt og svedet.

Også en våd vinter kan være hård ved planterne på grund af den våde og kolde jord, specielt for raketblomst, Kleopatras nål, purpur solhat og visse vortemælk.

Her kan du beskytte planterne med kompost og evt. vasket grus iblandet jorden samt vinterdækning med granris.

Video: Beskyt med blade

Meget sen vinter med frost i slut april eller maj kan give store skader og får selv normalt hårdføre planter til at stå af.

En vinter med meget sne er i de fleste tilfælde godt for planterne, for sne beskytter faktisk dine planter mod kulden. Tung tøsne kan dog knuse planter fuldstændigt, derfor bør du banke tøsneen let af planterne.

