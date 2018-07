Varmebølge giver problemer med koldt drikkevand

Det kolde vand fra hanen er lige for tiden ikke helt så koldt, som det burde være

Måske får varmen og de høje temperaturer dig til at drømme om et koldt glas vand. Men hvis du skænker et glas vand fra vandhanen, er vandet nok ikke helt så koldt, som du drømmer om.

Det kolde vand i hanen er nemlig ikke så koldt, som det plejer at være.

Eller som det burde være ifølge Drikkevandsbekendtgørelsen. Den siger nemlig, at det bør 'tilstræbes, at vandet er højst 12 grader ved taphanen', altså når du tænder for den kolde vandhane derhjemme.

HOFOR, der leverer vand til mere end en million i hovedstadsområdet, har foretaget en række målinger i juni og juli måned 2018. Målingerne viser, at temperaturen på vandet var 13 grader eller derover i 22 ud af 31 målinger. Den højst målte temperatur var 18,6 grader.

Også i Trekantsområdet er vandet varmere end normalt, og nogle steder er det 'kolde' vand 17-18 grader, viser TREFOR Vands termometre.

Varmebølge giver varmere vand

Det er varmebølgen, der giver problemer med at holde drikkevandet koldt.

– Det er varmt omkring os, og det gør også, at vandet i ledningsnettet bliver varmere. Ledningerne ligger under asfalten, som solen brænder på hele dagen, og når jorden bliver varmet op, så gør vandet det også, forklarer Ann-Katrin Pedersen, sektionsleder i HOFORs afdeling for Vandkvalitet.

Ledningsnettet – altså rørene, hvori vandet løber fra vandværket ud til forbrugerne – ligger i hovedstadsområdet og Trekantsområdet typisk 1,2-1,4 meter under jordens overflade, og når solen varmer overfladen op, fordeler varmen sig videre ned i jorden, hvor ledningsnettet er.

I ferieperioden, hvor mange er bortrejst, står vandet derudover stille i vandrørene lidt længere end normalt, og derfor når vandet også at blive varmere. Både HOFOR og TREFOR Vand oplever, at det kolde vand i vandhanen bliver varmere hver sommer, men i år er temperaturen på drikkevandet endnu højere end normalt på grund af varmebølgen.

Ann-Katrin Pedersen fra HOFOR understreger dog, at det ikke er farligt at drikke vandet.

– Vi måler regelmæssigt for indholdet af bakterier, og temperaturen har ikke haft betydning for vandkvaliteten, forklarer hun.

