Kalk, sæberester og snavs i brusekabinen kan være umuligt at slippe af med uden et skrapt rengørings- og afkalkningsmiddel. Eller kan det?

Prøv denne vidunderblanding, der gør din brusekabine helt ren.

Vidunderblanding til ren brusekabine

Denne blanding er effektiv, mild og billig.

Lav en vidunderblanding af:

2 dele surt opvaskemiddel

1 del klar husholdningseddike

Sådan bruger du blandingen:

Skyl fugerne med vand. Det beskytter fugerne mod den svage syre i eddiken. Smør blandingen på alle overflader, glas og blandingsbatterier med en svamp eller opvaskebørste. Lad blandingen sidde i 30 minutter. Skyl blandingen af med rent vand fra bruseren, og tør efter med en tør klud.

Det er vigtigt, at blandingen kun anvendes på keramiske klinker, glas, stål mv. og ikke marmor, terrazzo eller andet kalkholdigt materiale, da eddiken nedbryder kalken. Brug altid en klar husholdningseddike, der ikke indeholder sukkerstoffer.

Hvad er surt opvaskemiddel? Surt opvaskemiddel er opvaskemiddel med en ph-værdi på 4-4,5. Opvaskemidlerne indeholder typisk citronsyre eller mælkesyre, men det er igen garanti, for flere opvaskemidler med citronsyre eller mælkesyre har en ph-værdi på 6. På nogle opvaskemidler er ph-værdien angivet. Bolius' rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen har i 2018 tjekket 30 opvaskemidler, og her havde følgende midler en ph-værdi på 4-4,5: Vel Ultra, Ânglemark (klar), Grøn Balance (klar), Aloe Vera (grøn), Lemon (gul), Ajax 4 i 1 (grøn), Opvask Citron (gul), Xtra Opvask (blå).

Hvad gør du mod genstridigt snavs og kalk?

Hvis blandingen ikke er nok til at fjerne kalk, sæberester og snavs, kan du skrabe belægningen af med en glasskraber eller med et barberblad.

Hvordan forebygger du snavs og kalk i brusekabinen?

Generelt kan det bedre betale sig at holde rent frem for at gøre rent. Hvis du sørger for at forebygge mod snavs og kalk sparer du både tid og penge.

Hvis du vil forebygge i brusekabinen så sørg for at skrabe vandresterne af med en god skraber, når du er færdig med brusebadet og tør af med en klud eller et gammelt håndklæde. Gøres dette hver gang, vil der kun opstå minimalt med kalk.

