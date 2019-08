Gynækolukket: Svært at komme til i sommervarmen

Klinikken holder ferielukket.

Sådan lød beskeden hos langt de fleste af de 84 gynækologiske klinikker i Danmark, da Ekstra Bladet ringede rundt i uge 30.

Optællingen viste, at der i hele landet var seks praktiserende gynækologer, der oplyste, at de holdt åbent i den pågældende uge.

Heraf var én af gynækologerne kvinde. Det var Kirsten Pilsgaard, der har klinik i Hyskenstræde i indre København.

Fire af gynækologerne var placeret i hovedstadsområdet, én i Esbjerg og én i Odense. Det fremgår af Sundhed.dk.

Rundringningen skete efter henvendelse fra flere læsere, der beklagede sig over, at det ikke var muligt at finde en åben klinik. På grund af sagernes private karakter havde ingen af dem dog lyst til at stå frem.

Rygende travlt

En af de fem mandlige gynækologer, der holdt åbent, er 71-årige Henri Goldstein, der igennem 21 år haft sin klinik på Østerbro.

- Jeg havde rygende travlt, men jeg tog mig stadig god tid til patienterne, så de fik en god oplevelse, siger Henri Goldstein.

Henri Goldstein har i sine 21 år med klinik altid holdt åbent i uge 29 og 30, hvor der er meget at lave. Privatfoto

Han har haft flere patienter, der er rejst fra Holbæk eller Slagelse for at få tid hos ham, fortæller han.

Ifølge Henri Goldstein er de typiske henvendelser fra kvinder, der gerne vil have foretaget medicinsk abort. Det kan dog slet ikke lade sig gøre på hans klinik, og han henviser dem i stedet til hospitalet.

Derudover er der flere kvinder, som frygter, at de har aborteret spontant, fortæller han.

Lukkede gynækologer i hele landet

I både Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Sjælland var der ifølge Sundhed.dk og Ekstra Bladets rundringning ikke nogen praktiserende gynækologer på arbejde i uge 30.

I Nordjylland er der kun to klinikker, og det er hovedsageligt hospitalerne, der tager sig af gynækologiske henvendelser, lyder forklaringen.

Region Midtjylland og Region Sjælland oplyser, at gynækologiske patienter altid har adgang til akut speciallægehjælp på hospitalerne via henvendelse til Lægevagten.

Modsat dermatologer og øre- og øjenlæger har gynækologerne nemlig ikke pligt til at skulle vikariere for hinanden.

Men ifølge den overenstkomstmæssige aftale skal 'koordinering så vidt muligt finde sted, dog under hensyn til antallet af speciallæger inden for specialet,'.

Formand: Ingen bliver ladt i stikken

Frank H. Pedersen, der er formand for Praktiserende Speciallæger i Gynækologi, mener, at der er blevet taget hånd om alle.



- Vi har ikke ladt nogen i stikken. Det er klart, at der kan være lang ventetid for normale henvendelser, men sådan er det desværre altid.

- Hvad tænker du om, at der er seks gynækologiske klinikker i hele landet, der holder åbent i uge 30?

- Det giver et misvisende billede, for alle patienter med akutte problemer vil blive henvist til hospitalet. Så selvom der er lav bemanding på klinikkerne i ferieugerne, er der stadig et beredskab, der holder åbent.

- Hvad synes du, at der skal gøres fremadrettet, så der 'så vidt muligt' bliver koordineret ferie?

- Det ville være fint, hvis det blev skrevet ind i vores aftale, at vi skal vikariere for hinanden ligesom på de andre specialområder. Det tror jeg også kommer til at ske.

- Hvad tænker du om, at der kun er én kvindelig gynækolog på arbejde?

- Jeg har det sådan, at alle gynækologer er fagpersoner.

