Her er Danmarks dårligste forsikringsselskab

Danskerne vil også i 2018 blive snydt eller sjoflet af banken, håndværkeren, fødevare-emballagen, gebyr-gribben, netbutikken, forsikringsselskabet, billet-udbyderen, flyselskabet, mekanikeren eller ejendomsmægleren – man kunne blive ved.

Ekstra Bladet har kåret den bank, netbutik, det trafikselskaber, de ejendomsmæglere og så videre, som i 2017 har opført sig mest uartigt over for kunderne.

Her er årets værste virksomheder

Tag nu forsikringsselskaber. Hvem har klaret sig værst?

Nævner man i Sverige ordet Skandia, forbinder alle det med en af moderne tids største erhvervs-skandaler, nemlig de såkaldte ’Skandia-affärerna’, hvor der blandt meget andet blev rejst sager mod ledelsen for at belønne sig selv med over to milliarder svenske kroner.

Topchefer blev bl.a. også knaldet i at tildele hinanden luksuslejligheder, der blev istandsat på firmaets regning.

I Danmark, hvor virksomheden sælger pensions- og sundhedsordninger, vil nogle kunder også synes, at selskabet er en stor skandale.

Trods en ret uanseelig størrelse når det kommer til markedsandele, har Skandia alene i 2017 og året før gjort sig negativt bemærket ved at tabe ti sager i Ankenævnet for forsikring. Det er langt, langt flere, end selskabets beskedne størrelse kan retfærdiggøre: Ingen gør det ringere end Skandia.

Sagerne opstår, fordi Skandia simpelt hen nægter, at dække for tab af erhvervsevne, når kunderne eksempelvis har været udsat for ulykker. Når kunderne klager til Skandia, bliver de på urimelig vis afvist, men ankenævnet sætter gang på gang Skandia på plads: Betal så de penge – folk har ret til dem.

Skandia-pressechefen tør ikke stille op til et interview.

Skandia-chef: Vi er ærgerlige Skandias pressechef, Nicolai Nielsen, tør ikke stille op til et interview, men han skriver bl.a. som kommentar til, at Skandia i dag kåres som årets jammerligste forsikringsselskab: ’Vi er rigtig ærgerlige over at få den titel hæftet på os. Tallene lyver ikke, hvilket vi selvfølgelig ser meget alvorligt på, men antallet af sager ser ud til at blive lavere i 2017 og samtidig arbejder vores medarbejdere hele tiden på at give kunderne den bedst mulige service og rådgivning. Vi kan blandt andet begynde at se en fremgang i kundernes vurderinger af os på Trustpilot, men der er fortsat plads til forbedring. Vi ser altid med alvor på de sager, hvor kunderne ikke er enige i vores afgørelse, og derfor gennemgår vi alle ankenævnssager i vores klagekomité for at blive klogere på, hvad vi kan gøre bedre fremadrettet.’

