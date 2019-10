Her er Danmarks ulækreste gade

Normalt opfattes Københavns Nørrebrogade som Danmarks mest risikable restaurationsgade, fordi mange af de mellemøstlige fastfoodsteder ifølge Fødevarekontrollen ikke har styr på hygiejne og madens temperaturer.

Men utroligt nok står det endnu værre til i Esbjergs legendariske partygade Skolegade, viser en optælling, som Ekstra Bladet har lavet.

17 gange i år har Fødevarekontrollen besøgt fødevarevirksomheder i gaden. Syv steder – svarende til 40 procent - fik i alt 15 sanktioner for typisk grelle brud på fødevarelovgivningen.

Det er langt flere end landsgennemsnittet, hvor kun 15 procent får sanktioner ved kontrolbesøg.

Eksempelvis blev to kebabsteder afsløret i at genbruge færdigstegte shawarmaspyd fra dagen forinden – en sundhedsfarlig praksis, som Fødevarestyrelsen febrilsk forsøger at uddanne kebabsteder i at stoppe, fordi det inderste kød fordærver, da det ikke kan nå at blive kølet ned.

I kampagnemateriale forsøger Fødevarestyrelsen at få shawarmasteder til at stoppe med at gemme hele spyd til næste dag. Spydene skal i stedet steges færdigt og skæres ned efter lukketid. Det stegte kød skal herefter i små bokse og hurtigt nedkøles. Foto: Fvst

Kebab i varmt køleskab

Nedkøles - det kunne kødet under ingen omstændigheder hos ’Esbjerg Döner’, som fik en bøde på 5.000 kroner for at opbevare kyllingekebab og oksekebab i et 18,5 grader varmt køleskab.

- Der har været problemer med strømmen, og derfor er køleskabet ikke tændt, forklarede ejeren.

Han afviste, at man – såfremt man havde opdaget fejlen – ville have solgt kebabben.

I en irsk pub, hvor der var blevet set en mus eller rotte, var isterningemaskinen slimet - og et lager med blandt andet øl og jordbær var beskidt og ikke afskærmet fra personalelokummet.

Selv i gadens Netto-supermarked var den gal. Nogle fødevarer var mere end seks måneder for gamle.

Oliedryp og gammel pølse

På en café dryppede fed olie fra emhætten og ned i brødbakkerne. Under ovnen var der beskidt. Her lå der blandt andet en gammel pølse.

På Esbjerg Döner var personalelokummet heller ikke ordentligt afskærmet fra køkkenet og lageret.

Slidte køkkener

I køkkenet var der i øvrigt mug på væggen, og bordet var slidt så meget, at det ikke kunne gøres rent.

Det ser man også andre steder i gaden. Her træner gamle køkkener mildest talt til en kærlig hånd.

Blandt andet i et thaisted, hvor der også var skimmellignende belægninger på gummilister i et køleskab.

Retfærdigvis skal det siges, at mange steder siden hen har fået styr på sagerne.

Og som nævnt var det ikke alle steder, den var gal. Eksempelvis har Portlands, Slice Factory og Bone's fået storsmilende smileys af Fødevarekontrollen.

Netto skriver om fundet af gammel mad:

'Datovarer en udfordring for hele branchen, som vi har et stort fokus på i alle vores butikker. Derfor ærgrer det os, når vi ikke fanger varerne i tide. Vi skulle selvfølgelig have fundet de få varer, der er tale om her, i vores faste kontroller.'

Netto lover, at der er ryddet op.

Læs Fødevarestyrelsens guide til shawarmasteder her.

Se alle Fødevarekontrollens tilsynsresultater fra Skolegade i Esbjerg her.