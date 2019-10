Husker du denne Lidl-reklame? Nu er den ulovlig

Går den, så går den.

Men dommeren i Sø- og Handelsretten har slået fast, at en reklamekampagne, som Lidl rullede ud i Danmark foråret 2017, var ulovlig.

Så nu skal Lidl betale knap 220.000 kroner i sagsomkostninger til Mærkevareleverandørerne - en forening, som repræsenterer blandt andre Arla, Unilever, Tulip, Ferrero, Mondeléz International og Taffel-Estrella.

De havde sagsøgt Lidl i Danmark, der ligesom Lidl i Frankrig, Belgien og Tyskland, havde taget sig den frækhed at sammenligne egne billige mærkevarer med dyre velkendte mærkevarer - sammen med budskabet 'Valget er dit'.

Mærkevarerne påstod, 'kampagnen har handlet illoyalt, urimeligt, vildledende, misrekommanderende, renommésnyltende og utilbørligt, hvilket har været skadeligt for MLDK's medlemmer.'

'Det reelle formål med Kampagnen har alene været at fremme salget af Lidls egne private label produkter direkte på bekostning af – og ikke kun i konkurrence med - mærkevareprodukterne,' mente de.

MLDK påstod også, at Lidls emballager er efterligninger af mærkevareemballager, og at de priser, som Lidl placerede ved mærkevarerne, var langt højere end de reelle priser.

Men Lidl strittede i mod med påstand om, at formålet blot var vise forbrugerne, at Lidl sælger mærkevarer, hvilket kæden ikke gjorde i stort omgang ved sit indtog i Danmark. Lidl påstod blandt andet også, at en dommer var uvildig.

Men forgæves. Lidl tabte sagen med et brag.

Sø- og Handelrsetten kom frem til, at 'mærkevarerne på en særligt fremhævet og direkte vis blevet anvendt som markedsføringsmæssig løftestang for private label-produkterne ...'

'Herved må private label-produkterne i Kampagnen anses at have draget utilbørlig markedsføringsmæssig fordel af mærkevarerne og den goodwill, der er knyttet til disse.'

'Ved at markedsføre en kampagne på den anførte måde og med de anførte karakteristika som væsentlige elementer ved Kampagnen findes Lidl at have overtrådt markedsføringslovens (dagældende) § 1 og § 5, stk. 2, nr. 5 og 7,' skriver retten.

Lidl, som overvejer at anke dommen, blev ikke dømt for plagiat eller for at bruge vildledende sammenligningspriser.

Læs hele dommen her.