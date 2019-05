Igen-igen-igen: Det er mug i mayonnaisen

Så er den gal igen. Med mayonnaise fra sønderjyske Graasten Salater, der er en del af det norskejede Stryhn's.

'De er risiko for skimmelvækst i citronmayonnaise,' lyder det i en advarsel udsendt af fødevaremyndighederne.

'Vækst af skimmel gør produktet uegnet til konsum. Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det,' lyder anbefalingerne.

Advarslen gælder citronmayonnaise med 375 gram og 'bedst før-datoerne' 26/6 2019, 28/6 2019 og 05/07 2019.

Graasten Salater har de seneste år sendt et utal af mugne mayonnaiser ud i de danske supermarkeder.

Forrige sommer begynde et meget højt antal danskere nemlig at klemme rådden remoulade og mayonnaise fra Gaasten ud over smørrebrød, hotdogs og så videre.

Det har lige siden ført til en række landsdækkende tilbagetrækninger af gigantiske mængder uspiselige dressinger produceret på sønderjyske fabrik, som direktøren ellers har lovet er blevet saneret.

Læs om sagerne her:

Se også: Mayo-griseri fortsætter: Gråsten Salater får ny bøde

Se også: Uhygiejnisk jysk fabrik forgylder norske mayo-milliardærer

Se også: Tilbagekalder kendt mayonnaise

Se også: Dianas mayonnaise-mareridt: Laksemad ødelagt af 'sorte klumper' i tuben

Fødevarestyrelsen har tidligere taget disse billeder på den sønderjyske fabrik:

'Tildækket beholder med fødevarer fremstår med vand og snavs, med risiko for kontaminering (forurening, red.) af produktet hvis plast ikke er intakt, eller når plast fjernes,' skriver Fødevarestyrelsen.

Nogle steder var plasten faktisk ikke intakt.

'Redskaber, der kommer i direkte berøring med fødevarer fremstod med rust,' skriver Fødevarestyrelsen.

'Loftsplader over produktion slutter ikke tæt,' skriver Fødevarestyrelsen.

'Redskab der anvendes til direkte produktberøring blev opbevaret opad gulvslange med risiko for kontaminering,' skriver Fødevarestyrelsen.