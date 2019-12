Ikke en joke: Advarer mod hummer i hummersuppen

Det lyder som nytårsløjer, men den er god nok.

Her få dage før årets sidste dag, hvor mange spiser hummersuppe, advarer Amanda Seafoods og Fødevarekontrollen allergikere om, at der kan være hummer i netop hummersuppen.

'Personer, der lider af allergi eller intolerance over for disse ingredienser, kan blive syge, hvis de spiser produktet,' skriver producenten i en pressemeddelelse.

Det fremgår, at etiketten med ingredienslisten ved en fejl ikke var påklistret de langtidsholbare dåsesupper.

Men selv om ingredienslisten faktisk havde siddet på dåserne, ville de afsløre, at de kun indeholder en yderst beskeden mængde af de kostbare skaldyr.

Ekstra Bladet bad i fjor fødevareekspert Michael René prøvesmage produktet.

- Der er en flot hummer på forsiden på emballagen, men kun fem procent hummerkød i. Resten er mest vand og flødepulver, sagde han.

Producenten: - Kom selv hummer i hummersuppen

Så Ekstra Bladet telefonerede Christian Sieverts, direktør for Amanda Seafoods.

Er der ikke lovlig lidt hummer i din hummersuppe, nemlig kun fem procent?

- Vel er det ej. For det første er der rigtig hummerkød i. For det andet er det et prisspørgsmål. Hummer er jo hammerdyrt. Men hummersuppen smager fantastisk, som den er.'

Og så indrømmede han:

'Da jeg havde otte gæster til nytårsmiddag, tilsatte jeg en canadisk hummer, choppede den, og serverede den i suppe fra fire dåser. Folk troede, at den var hjemmelavet.'

Der er også mælk i det tilbagekaldte produkt, hvilket nogle allergikere heller ikke kan tåle.