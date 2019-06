Iskiosk smadret efter sure smileyer

Sten blev i nat kylet gennem en rude i en iskiosk i Faaborg. Ejeren mener, at det skyldes Ekstra Bladets omtale af Fødevarekontrollens kritik af stedet

Onsdag beskrev Ekstra Bladet, hvordan den 20-årige iværksætteren Walid Hussein Dalo på kort tid er blevet danmarksmester-kandidat i disciplinen at bryde fødevarelovgivningen.

Fødevarekontrollen har nemlig givet ham en lang række sanktioner for dårlig hygiejne i hans tre fynske isbutikker 'Roma Isbutik'.

- Natten til i dag fredag har nogen så kastet en stor sten gennem ruden til min butik i Faaborg. Det er på grund af jeres negative artikel, siger Walid Hussein Dalo fredag eftermiddag til Ekstra Bladet.

- Da jeg mødte på arbejde kl. 09.00 i morges, lå der en seddel fra Fyns Politi, som havde været forbi butikken kl. 03.00 i nat, efter hærværket var sket, fortæller den unge mand, der kom til Danmark i 2016.

Billeder, som Walid Hussein Dalo har sendt til Ekstra Bladet, viser en knust rude samt en sten og glasskår, der ligger i is-sortimentet.

Sten og glasskår i den fynske is. Foto: Privat

- Jeg er selvfølgelig sur over, at nogen kan finde på den slags. Jeg har også været sur på Ekstra Bladet, men jeg erkender, at der har været nogle hygiejneproblemer, som er blevet bragt i orden, siger han.

Gang på gang har Fødevarekontrollen, hvis rapporter er offentligt tilgængelige, eksempelvis kritiseret, at der manglede basale ting som håndvaske, varmt vand og sæbe til de ansatte i iskioskerne.

De 17 lovbrud afslørede Fødevarekontrollen på i alt 11 kontrolbesøg, hvor der i sølle to tilfælde er tildelt glade smileys.

Der er filialer af Roma Isbutik i Faaborg, Assens og Ringe.

Walid Hussein Dalo appellerer til, at de fynske kunder giver ham en chance til og kommer og støtter butikkerne ved at købe is:

- Men der kommer til at gå nogle dage, før butikken i Faaborg kan åbne igen. Det kan også være, jeg helt lukker butikken.

Det er langt fra første gang, at kunder har ladet deres vrede gå udover en forretningsdrivende.

Tidligere i år fik to yngre mænd dom for at have udøvet hærværk mod en bilhandler i Slagelse.

De to havde set sig sure på forhandleren, fordi den bil, de havde lejet, gik i stå under en tur til Tyskland.

Hjemvendt til den sjællandske by smadrede den utilfredse duo flere af forhandlerens biler og vinduer.

Den ene gerningsmand fik 40 dages fængsel, mens den anden ifølge sn.dk blev idømt fire måneders ubetinget fængsel, da han også blev kendt skyldig i en lang række andre overtrædelser som blandt andre trusler, våbenbesiddelse og overfusning af politibetjente.

Den landsdækkende bagerforretning Lagkagehuset har også oplevet kundernes vrede.

I januar i år måtte Lagkagehuset i Aarhus sende ekspedienter hjem, fordi de blev overfuset af sure kunder. En kunde kylede endda med et rugbrød. Vreden skyldtes, at Lagkagehuset havde overtaget det tidligere Langenæs Bageriet, og kunderne mente ikke, at Lagkagehusets version af rugbrødet Aros var godt nok.

- Når der er piger, vi er nødt til at sende hjem fra arbejde, fordi de har fået en overhaling, der gør, at de nærmest ikke tør ekspedere den næste kunde, der kommer ind, så er jeg som leder nødt til at tage skarpt afstand fra det, sagde bagermester Michael Spottag i januar.

Kort efter kom der fred i bageriet igen, da Lagkagehuset lagde denne besked på Facebook:

- Vi genintroducerer det klassiske AROS-rugbrød i Aarhus og uddeler 1.000 gratis brød i Lagkagehusets butikker i Aarhus.

Vedrørende hændelsen i Faaborg forsøger Ekstra Bladet at få en kommentar fra Fyns Politi.

