Jokker i spinaten: Prins Joachims firma får bøde for risikabelt lovbrud

Prins Joachims fødevarefirma har fået en bøde for at blæse højt og flot på den lov, der skal forhindre folk i at blive syge

Så gik den ikke længere: Betal bøden på 10.000 kroner eller bliv politianmeldt.

Fødevarekontrollen har mistet tålmodigheden med den konventionelle fødevareproducent De 5 Gaarde, som prins Joachim ejer knap en fjerdedel af.

Ifølge virksomheden selv er prinsen ’meget engageret i virksomheden og driften af gårdene’, men ifølge Fødevarekontrollen har virksomheden med hovedsæde i Horsens flere gange brudt den fødevarelov, som skal sikre befolkningen mod sygdom og fupnumre.

Basalt krav

Sagen begyndte i sommeren 2017, da De 5 Gaarde ved en fejl sendte kyllingebrystfileter i handlen med forkerte datomærker. Der stod, at kødet kunne holde sig til 31. oktober 2017, men den rigtige holdbarhedsdato var 22. august.

Det enorme parti blev fjernet i en storstilet tilbagetrækning, og da Fødevarekontrollen som led i den rutinemæssige kontrol i år så ville tjekke, om firmaet havde styr på sagerne, opdagede man, at De 5 Gaarde slet ikke havde lavet den lovpligtige risikoanalyse, der skal give klarhed over, hvordan man undgår at gøre danskerne syge.

– Det er helt basalt krav for enhver fødevarevirksomhed, at den skal have en risikoanalyse, forklarer Annette Arbjerg, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.

– Så vi indskærpede, at de skulle få udarbejdet risikoanalysen, siger hun.

Gult kort

En indskærpelse er en sanktion, der er at regne for et advarende gult kort, inden der falder brænde ned.

– Men da vi besøgte virksomheden knap to måneder senere – 4. oktober i år – var der stadig ikke udarbejdet en risikoanalyse, hvilket er meget utilfredsstillende, så det sanktionerede vi med en bøde, forklarer sektionslederen.

– De 5 Gårde kunne altså stadig ikke vise os den lovpligtige risikoanalyse, der skal beskrive forhold, der risikerer at være sundhedsskadelige for forbrugerne – samt beskrive, hvordan virksomheden undgår denne risiko, fastslår hun.

Ifølge kontrolrapporten fik De 5 Gaarde en bøde på 10.000 kroner og et 4-tal, som er den hårdest tænkelige sanktion, som svarer til en sur smiley.

Ifølge Fødevarestyrelsen bliver virksomheder, som ikke betaler bøder, politianmeldt, så sagen skal afgøres i retten, men Annette Arbjerg er af den opfattelse, at virksomheden omsider er i gang med at rette op.

Er ulovligt

De 5 Gaarde mistede allerede under kontrollen i august sin såkaldte elite-smiley, som kun fødevaredukse har. Men de to forudgående år var det tæt på at gå galt

I maj 2016 opdagede Fødevarestyrelsen at De 5 Gårde pralede med, at der ikke var tilsætningsstoffer i honningen.

Det er ulovligt, fordi honning slet ikke må indeholde tilsætningsstoffer, så den tvivlsomme markedsføring fik virksomhedens produkt til at fremstå bedre end andre honninger, som jo heller ikke indeholder tilsætningsstoffer.

Godt et år efter, i juli 2017, fik De 5 Gårde to løftede pegefingre for brud på nogle administrative krav, som vedrører eksportcertifikater.

Men både i 2016 og 2017 slap De 5 Gaarde uden sanktioner, fordi Fødevarestyrelsen, som afviser at have behandlet virksomheden særligt skånsomt, nøjedes med at betegne fejlene som bagateller.

En bagatel

Det blev også betegnet som en bagatel, da Fødevarekontrollen tidligere i år opdagede, at De 5 Gaarde undlod at linke til egne kontrolrapporter fra sin hjemmeside.

Dermed havde forbrugerne vanskeligere ved at orientere sig om de sager, der har været.

Andre fødevarevirksomheder har fået sanktioner for samme forseelse.

Hverken den daglige ledelse hos De 5 Gaarde eller prins Joachim ville i går tale med Ekstra Bladet.

I stedet for at forsyne kyllingen med hjemmelavede kvalitetsmærker må prins Joachim bevise produkternes kvalitet ved at certificere dem med officielle mærker i stedet for at forvirre og vildlede forbrugerne med hjemmelavede mærker, opfordrer forbrugerorganisation. Foto: Oliva Loftlund

Forbrugerorganisation: Prinsen forvirrer og vildleder

– Hvad gør vi, nu når vores produkter ikke kan gøre sig fortjent til eksempelvis det officielle røde Ø-mærke eller det anerkendte velfærdsmærke, 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse?

Det spørgsmål har mange kød-og fjerkræproducenter stillet sig selv gennem tiderne. Og nogle har belejligt løst problemet ved at opfinde egne alternative kvalitetsmærker.

Derfor er der opstået en såkaldt mærknings-jungle, hvor forbrugerne har vanskeligt ved at skelne de troværdige fra de hjemmelavede.

Ingen tilsyn

På De 5 Gaardes kyllingeprodukter, som forhandles i Coops butikker, findes hele seks kvalitetsmærker, men det er kun ét af dem, nemlig Nøglehulsmærket, som er anerkendt af myndighederne og Forbrugerrådet Tænk.

– De 5 Gaarde har forsynet konventionel kylling med med hele fem uofficielle hjemmelavede kvalitetsstempler, hvilket i høj grad bidrager til at forvirre forbrugerne, som på ingen måde kan have tillid til mærkerne, vurderer Klaus Melvin Jensen, kampagneleder i organisationen Aktive Forbrugere og medlem af Miljø- og Fødevareklagenævnet

– For der er jo ingen uafhængig instans, der fører tilsyn med de mærker, som De 5 Gaarde selv har opfundet. Og ingen aner, om der er stillet rimeligt høje krav til mærkerne, som man har forsøgt at få til at se officielle ud, siger han.

De må bevise det

Mærkerne anpriser, at der er taget højde for dyrevelfærd, det gode staldliv, danskhed, frisk luft, foder, genanvendelighed og så videre.

– Det kan udmærket være, at prins Joachim og de andre, som står bag De 5 Gaarde, laver produkter, som er lidt bedre end andres. Men så må han bevise produkternes kvalitet ved at certificere dem med troværdige officielle mærker i stedet for at forvirre og vildlede forbrugerne med hjemmelavede mærker, opfordrer Klaus Melvin Jensen.

Kendte ejere:

Personerne bag De 5 Gaarde lugter af penge, adel og royal røgelse.

Her er ejerkredsen ifølge selskabets egen hjemmeside:

Familien Holch Povlsen: Den jyske familie står bag Bestseller-koncernen, der sælger tøj i den billige ende for milliarder.

Lensgreve Bendt Wedell: Er en af Danmarks største jordbesiddere. Ejer blandt andet godserne Wedellsborg og Frijsenborg.

Prins Joachim: Nummer seks i arvefølgen til den danske trone.

Schackenborg Fonden: Stiftet i 2014 af prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond (Danfoss-penge), Ecco Holding og Ole Kirks Fond (Lego-penge).

Ifølge De 5 Gaarde er alle i ejerkredsen ’meget engagerede i virksomheden og driften’.

I det senest tilgængelige regnskab havde De 5 Gaarde A/S et underskud på 428.000 kroner og en egenkapital på på 7,1 millioner kr.