Juice-konger får bøde for vilde kræft-påstande

Fødevaremyndighederne griber nu ind mod de succesrige juicekonger Christian Bowall og Christian Seiersen.

De har med konceptet Frankly Juice slået sig op på at sælge juice, som hævdes at være sundere end konkurrenternes.

Eksempelvis påstod de i magasinet Euroman i fjor, at folk som drikker konventionel juice 'får en koncentreret mængde af giftstof'.

Men nu har de fået succes med at forsyne Aarstiderne, Irma, Løgismose, Meyers og andre med deres egen juice, som de ikke alene har påstået er en 'flydende vitaminpille'.

I salgsbestræbelserne er de gået langt, langt længere, end det europæiske fødevarepoliti EFSA tillader.

Selvom de begge har en fortid i kæden Joe & The Juice, som i sin tid fik forbud mod blandt andet at kalde juice 'Arth Away' (Gigt gå væk, red.), og selvom Christian Bowall er uddannet erhvervsjurist, har de markedsført deres juice ulovligt som mirakelmedicin.

Eksempelvis har de påstået eller antydet, at deres produkter indeholder ingredienser, som kan virke mod gigt, kræft, forkalkning i hjernen, psoriasis, vævsskader, betændelse og alzheimers.

Det er aldeles udokumenterede påstande, og derfor har Fødevarekontrollen givet dem en bøde på 15.000 kroner ledsaget af en rasende smiley for brud på de regler, der skal forhindre forretningsfolk i at tjene penge på at få syge mennesker og folk med sygdomsangst til at tro, at levnedsmidler kan helbrede eller forebygge sygdomme.

Så Ekstra Bladet har spurgt dem, hvordan de kan finde på at anprise juice som medicin med risiko for, at syge mennesker eller mennesker med frygt for sygdom bliver snydt og i værste fald fejlbehandlet?

Dertil svarer de i en mail:

'Vi beklager, hvis nogle forbrugere har misforstået vores kommunikation. Vi har på ingen måde haft til hensigt at anprise juice som medicin.'

I forlængelse af den beklagelse anpriser de Frankly Juice ved eksempelvis at skrive, at 'der anvendes ingen tilsætnings- og farvestoffer i vores juice og shots'.

De nævner i den forbindelse ikke, at der heller ikke er tilsætnings- og farvestoffer i konkurrenternes juice.

'Vi ønsker at forbrugerne skal træffe et bevidst valg, og derfor vil vi stramme op på vores kommunikation, så der ikke er nogen misforståelser', slutter Christian Bowall og Christian Seiersen.

Til Fødevarestyrelsen har Frankly Juice oplyst: 'Vi havde ikke kendskab til reglerne.'

Det skriver Fødevarestyrelsen:

Virksomheden markedsfører på 'Instagram, Facebook og hjemmeside visse ingredienser i Frankly Juice med en gavnlig virkning på sygdom.'