Kakerlak på Christinas pizza: - Vi var ved at kaste op

Fødevarechef: Kun et lille kakerlak-angreb

Ekstra Bladet spørger fødevarechef i Fødevarestyrelsen Jakob Munkhøj Nielsen:

-Hvorfor har I dog ikke givet en sur smiley, når der er kakerlakker i et pizzeria, som også har solgt kakerlak-pizza?

- Det indgår altid i vores overvejelser, om der skal sanktioneres, når vi ser kakerlakker, og faktisk kan det i yderste konsekvens ende med et forbud. Men vi ser på omfanget af problemet, virksomhedens evne og vilje til at løse problemet, om virksomheden har overblik over situationen – og på historikken, svarer han.

- I denne sag var der ikke tale om et større kakerlakangreb. Vi kontaktede virksomhedens skadedyrsbekæmper, som bekræftede, at der var gang i en bekæmpelse. Så vi vurderede, at det var for drastisk at skride til en sanktion.

- Alligevel er det selvfølgelig ubehageligt for forbrugeren at finde en kakerlak i en pizza, fastslår han.