Kaos i Bon Bon-Land: Sked på børns slik og bamser

Også i 2018 afslørede Fødevarekontrollen mus i forlystelseshavens madlager. Dengang gad PR-manager Mette Christina Nielsen ikke besvare Ekstra Bladets spørgsmål.

Det gider hun heller ikke denne gang.

Ekstra Bladet har bedt hende svare på, 'hvordan Bon Bon-Land tør sælge fødevarer til børn fra et lager, som man udmærket vidste, at sygdomsbærende mus havde overskidt - og overpisset med fare for børnene helbred?'

Men Mette Christina Nielsen er efter alt at dømme i gang med at indtage et hold kæft-bolche, for hun tager heller ikke sin telefon.

Ekstra Bladet forsøger igen:

'Hvordan tør I sælge sundhedsfarligt slik til børn? Var det fordi, I ikke ville tage det økonomiske tab ved kassation af konfekture?'

’Var det for at undgå at tabe penge, at I fortsatte salget fra det farlige lager?’

Intet svar. I stedet sender Mette Christina Nielsen et statement:

'Vi prioriterer alt sikkerhed inkl. fødevaresikkerhed meget højt i BonBon-Land. Vi konstaterede selv, at vi har haft besøg af mus på en del af vores lager og kontaktede med det samme selv fødevaremyndighederne. Hændelsen skete på en del af vores lager og ikke i vores butikker eller restauranter. Der er ingen gæster, der er blevet syge af mad købt i parken. BonBon-Land arbejder hele tiden på forebyggelse mod skadedyr og samarbejder med en ekstern skadedyrsbekæmpelsesvirksomhed. Vi har lavet en handleplan, som vi har præsenteret for fødevarestyrelsen, uden at de havde kommentarer hertil. Den har vi fulgt, men vi må også bare erkende, at det ikke har været nok. Vi vil gøre alt, hvad der skal til og vi har allerede iværksat yderligere tiltag.'