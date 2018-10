Kendt hotel angrebet af 'mange kakerlakker': Bøder på 40.000 kroner

- Jytte Nygaard, direktør for Hotel Pejsegaarden, hvad siger du til kritikken af, at du ikke fik løst problemet med kakerlakker?

- Hør. Vi har et abonnement på skadedyrsbekæmpelse. Denne skadedyrsbekæmpelse opdagede i slutningen af august, at vi havde skadedyr i et gammelt elskab bag vores grydeopvask. De (skadedyrsbekæmpelsen, red.) gjorde noget for at løse problemet, og jeg forventede lidt, at problemet blev løst.

- Jo, og det er vel dit køkken og dit ansvar og ikke andres ansvar?

- Korrekt. Det er mit ansvar. Sådan er det at være sherif, ligesom hvis en flagstang vælter ned i hovedet på noget.

- Men er problemet med kakerlakker løst?

- Ja, vi har fået et helt nyt elskab, hvor de før gemte sig.

- Men hvorfor sørgede du ikke for tidligere at få problemet løst?

- Jeg gik ud fra, at skadedyrsbekæmpelsen bekæmpede problemet.

- Hvilke konsekvenser har alle disse problemer haft for madsikkerheden?

- Overhovedet ingen.

- Hvorfor tildækker I ikke maden?

- Jeg er også kok og har om nogen stor respekt til, at mad skal være tildækket. Og det har maden også været med plastikfilm, som dog har været delvist fjernet, fordi personalet har taget af maden. I tilfældet med oksestege var det faktisk tildækket med bagepapir.

- Så Fødevarestyrelsen vrøvler, når den påstår, at maden ikke var tildækket?

- Nej. Jeg respekterer, at de har vurderet, at maden ikke var ordentligt tildækket, fordi vi ikke har dækket maden til efter, vi har taget af maden. Vi har altid fået ros af Fødevarestyrelsen. Vi måler temperaturer dagligt og tager fødevaresikkerhed meget alvorligt. Vores hygiejne og fødevaresikkerhed er i top. Der er styr på alt. Der er ikke noget at komme efter.