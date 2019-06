Klager over berygtet pølsevogn: Muggent brød og ingen håndvask

Ekstra Bladet kunne sidste sommer beskrive, hvordan tyske turister, som guffer pølser fra Pølsevognen i Blåvand, risikerede en grim omgang diarré.

Her er Danmarks mest ulækre pølsevogn

For Fødevarestyrelsen havde afsløret jammerlige hygiejniske kår i vognen ved Vestkysten.

Eksempelvis blev vandet til de røde pølser alt for sjældent skiftet, personalet kunne ikke vaske hænder, og i en flamingo-kasse lå rå pølser frit fremme ved stuetemperatur.

Afsløringerne kostede restauratøren Brian Steiness en bidende sur smiley, en bøde på 5.000 plus to indskærpelser.

Men efterfølgende undlod han at hænge den kritiske kontrolrapport op, hvilket udløste endnu en sur smiley.

Nu kunne man så tro, at der i år var kommet styr på sagerne. Men nej.

Fødevare-fup i supermarkedet: Sådan bliver du snydt

I år har kunder mindst to gange alarmeret Fødevarestyrelsen. Første gang fordi et pølsebrød angiveligt havde været muggent, anden gang med brok over håndhygiejnen.

Forrige tirsdag rykkede kontrolløren ud og fik bekræftet, at pølse-medarbejderen ikke vaskede hænderne.

- Vi kontrollerede den personlige hygiejne, herunder om der var adgang til en håndvask. Men det var der ikke. Den var tildækket, og under det to timer lange tilsyn blev der ikke vasket hænder. Og det er et minumumskrav, at der er adgang til at vaske hænder, siger Fødevarestyrelsens sektionsleder Tine Lykkeberg.

Så det blev til en rasende smiley ledsaget af en bøde på 5.000 kroner.

Fødevarestyrelsen skriver, at virksomheden havde sat 'en flamingokasse med pølser ovenpå håndvasken.'

Pølsevognen i Blåvand fik også sidste år fødevarekontrol-kritik for at dække håndvasken til med en flamingokasse.

'Virksomheden oplyser, at det er det eneste sted, flamingokassen kan stå. Afløbet fra vasken er ikke tilsluttet nogen form for afløb,' fortsætter Fødevarestyrelsen.

Medarbejderen forklarede dog, at det faktisk er muligt at vaske hænder ved at hælde vand fra en dunk ud i en spand

'...hvor de herefter går ud af vognen og hælder vandet ud i offentlig kloak.'

Artiklen fortsætter under billedet...



Foto: Christer Holte

Ekstra Bladet forsøger at få et svar på kritikken fra fra Brian Steiness. Det har endnu ikke været muligt, men til Fødevarestyrelsen har personalet forklaret, at 'vi har tidligere fået denne procedure godkendt'.

Fødevarestyrelsen fandt ikke muggent brød.

Sidste sommer erkendte Brian Steiness over for Ekstra Bladet, at han som ejer af pølsevognen havde ansvaret for hygiejnen. Det skete efter, han havde forklaret, at en ny medarbejder havde klokket i det.

- Jeg lægger mig fladt ned og slår fast, at den slags skal være i orden. Jeg vil arbejde ekstra hårdt på, at nye medarbejdere følger reglerne, sagde han.

- Men hvordan skal man kunne oplære en medarbejder i at følge reglerne, når der ikke engang er rindende vand i pølsevognen, spurgte Ekstra Bladet.

- Ja, nu skal du høre. Pølsevognen er en gammel model, og det betyder, at der ikke er krav om, at der er vandforsyning udefra så længe, der er vand inde i vognen, som man kan bruge til håndvask.