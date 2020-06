'Kniven for struben'-kok slagtet af fødevarekontrol

Kendiskok Bo Bech har mistet sin elitestatus efter et risikabelt temperatur-koks i Michelin-restauranten Geist

Vi kender ham som den bidske, kritiske og kærlige mesterkok, der i TV3-programmet ’Med kniven for struben’ forsøgte at vende restauranters krise til succes.

Undervejs uddelte Bo Bech gerne en ordentlig røvfuld voksen-skideballer, når der eksempelvis ikke var styr på madsikkerheden.

Enkelte seere kunne undervejs få det indryk, at den prisbelønnede danske pendant til den verdensberømte Gordon Ramsay selv har styr på alt, herunder madsikkerheden i sin Michelin-kårede gourmetrestaurant, Geist på Kongens Nytorv i København.

Lunken laks

Men det har han ikke altid.

Bo Bech har netop mistet retten til at smykke sig med Fødevarestyrelsens fornemme 'elitesmiley' for god hygiejne, efter kontrollørerne forleden dukkede uanmeldt op i køkkenet.

De stak nådesløst et termometer i køleskabet med fersk laks, der højst må opbevares ved to grader. Helst koldere, men over frysepunktet.

Varmere end kontrol tillader

’Virksomheden opbevarer i køleskab fersk laks ved en temperatur målt med lufttermometer på 12 °C, og der blev endvidere målt en kernetemperatur i fersk laks med indstikstermometer på 10 °C,' skriver Fødevarekontrollen i en kontrolrapport.

Altså var fisken fem gange varmere end tilladt, hvilket giver sygdomsfremkaldende bakterier gunstige kår.

Så laksen blev kylet ud.

Netop temperaturer på fisk er et såkaldt kritisk kontrolpunkt, som ingen kok må være uvidende om.

Sommerhumør

Så når Bo Bech ikke fik en bøde og en sur smiley, skyldes det udelukkende, at kontrolløren på denne varme sommerdag var i strålende humør, og at mængderne af laks var forholdsvis beskedne.

Havde Bo opbevaret store mængder laks ved den temperatur, var kniven utvivlsomt faldet hårdere.

Ødelagte belægninger

Kontrolløren nøjedes også med at løfte øjenbrynene og betegne det som 'en bagatelagtig overtrædelse', da vedkommende opdagede, at 'emaljen i skåle til oliven og olivenolie fremstår med ødelagt belægning, således at de ikke fremstår rengøringsvenlige.'

Bo eller hans medarbejdere fjernede skålene og lovede, at de i fremtiden ville bruge nogle andre.

Bo Bech vil ikke udtale sig til Ekstra Bladet, for Ekstra Bladet er bestemt ikke hans livret, forstår man.