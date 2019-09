Købte nyt hus i Nordsjælland: Pludselig begyndte han at synke

Mægleren glemte at oplyse køberen om et mystisk mudderbad i haven

Så er der nyt fra Klagenævnet for Ejendomsformidling, hvor landets ejendomsmæglere ustandseligt får kritik for at bringe sagesløse bolighandlende i forlegenhed.

Senest er det Home-mægleren Bøgelund, Friis & Nielsen A/S, som havde solgt en bolig i Nordsjælland til små to millioner kroner.

’Nogen tid efter overtagelse sank køber pludselig ned i et pløre midt i haven. For et barn (Og måske voksen) kunne det have været yderst farligt,’ fremgår det af sagen, som også afslører, at Home-mægleren belejligt havde undladt at oplyse om, at der i haven var en swimmingpool fyldt med jord.

Altså et skjult underjordisk bassin uden afløb eller dræn. Nedbør kunne ikke sive væk og derfor blev det til et kviksandslignende mudderbad, som de færreste ønsker i baghaven.

’Ejendommens have er reelt uanvendelig. I sommerhalvåret tørrer området over poolen ud, fordi poolens vægge hindrer fugt fra den underliggende og omkringliggende jord i at trænge ind i området. I vinterhalvåret er der den modsatte effekt, idet poolen i de vådeste perioder reelt er en sump,’ klagede køberen.

Home og Homes forsikringsskab afviste ikke overraskende at have noget ansvar i sagen. Faktisk forsøgte Home at sende sorteper videre til sin kunde; sælgeren.

Home påstod blandt andet også, at det var unødvendigt at oplyse køber om poolen, som Home ikke vidste, var fyldt på en forkert måde, som medførte mudderbad.

Men så sagde ankenævnet stop.

’Nævnet finder, at indklagede burde have oplyst klagerne om, at der fandtes en nedgravet swimmingpool på ejendommen, som var opfyldt, står der i kendelsen, hvor Home bliver tvunget til at overføre 82.500 kr. til køberen. Prisen for at få fjernet poolen.

Men det vil mæglerne ikke betale.

'Til orientering kan jeg oplyse, at der er indgivet anmodning om, at sagen genoptages i klagenævnet, da der er fremkommet nye oplysninger, ligesom der er fremmet et indenretligt syn og skøn. Da sagen således fortsat verserer ved flere instanser, kan jeg for nuværende ikke kommentere på sagens indhold,' skriver Sten Nielsen, som titulerer sig ejendomsmægler og indehaver af Home i Helsinge, Gilleleje, Hornbæk og Tisvildeleje.