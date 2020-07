Købte PlayStation på DBA: Så sagde det bang

Det endte helt galt, da far og søn kørte hjem efter at have købt en PlayStation på Den Blå Avis

Det, der skulle have været en hyggelig tur for far og søn, endte sidste sommer rigtig grimt, viser en ny sag fra Ankenævnet for Forsikring.

En far og hans forventningsfulde søn var den mørke, regnfulde aften på vej hjem i bil, efter de havde købt en spilkonsol af mærket PlayStation hos en privat sælger på Den Blå Avis.

- Jeg kommer kørende med ca. 50 km/t., så skred bilen til højre og jeg kunne ikke styre den længere og kørte ind i et træ, forklarede manden til politiet, som noterede i rapporten, at det var 'Regnvejr, mørkt og nedsat sigt (sigt under 100 m)'.

Både far, som blev testet ædru og narko-fri, og søn blev tilset af ambulancefolk, men slap heldigvis uskadt. Det gjorde bilen til 81.000 kr. til gengæld ikke. Den blev totalskadet.

Og en skade kommer som bekendt sjældent alene.

For forsikringsselskabet Gjensidige, som nogle håner ved at kalde 'Genstridige', påstod, at faderen var fuld af løgn.

Det påstod, at han med vilje havde torpederet vejtræet for at smadre bilen og få forsikringssummen udbetalt. En mistanke, som politiet ikke havde.

Så Gjensidige hyrede et privat firma til at lave en rekonstruktion på uheldsstedet. Analysen viste måske ikke overraskende, at faderen sagtens kunne have undveget træet.

Han har 'kørt med 23 km/t. og frontalt ind i træet uden forsøg på undvigelse,' lød påstanden.

Så Gjensidige afviste genstridigt at dække skaden.

Men så hyrede manden en advokat, der indbragte selskabet for Ankenævnet for Forsikring.

'Min klient har i årevis været forsikringstager hos Gjensidige uden uheld … Min klient havde sin søn med i bilen - hvilket vel heller ikke er naturligt hvis formålet er at torpedere et vejtræ,' skrev advokaten til nævnet, som satte selskabet noget så eftertrykkeligt på plads.

Gjensidige må til lommerne og udbetale erstatning.

'Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at informationerne i rapporten fra DanCrash (uheldsanalysefirma, red.) om reaktionstid og bilens hastighed ikke er af en sådan karakter, at det på denne baggrund kan anses for godtgjort, at klageren har fremkaldt forsikringsbegivenheden forsætligt eller ved grov uagtsomhed.'

'Nævnet har også lagt vægt på, at det fremgår af politiets anmeldelsesrapport, at det var mørkt, det regnede og at sigtbarheden var nedsat til under 100 meter.'