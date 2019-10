Køkken-griseri: Nu hyrer cafékæde 'kyndigt personale'

En filial i Dalle Valle-imperiet har ansat nye medarbejdere efter afsløring af bøder og sure smileys

For et par måneder siden kunne Ekstra Bladet beskrive, at det stod meget skidt til med fødevaresikkerheden i en række filialer i restaurationskæden Dalle Valle og Café A, der er ejet af den stenrige Bayram-familie.

Siden er forholdene generelt forbedret, men ikke i filialen Café A på Strandlodsvej på Amager.

Stedet, som er ejet af storrestauratør Mustafa Bayram og sønnen Haci Bayram, har på få måneder fået tre bøder, tre sure smileys og hele otte indskærpelser for brud på fødevarelovgivningen.

Ved flere kontrolbesøg har der ikke været varmt vand i håndvaskene i køkkenet.

’Vi kan ikke gøre det rent, fordi vi ikke har noget varmt vand,’ forklarede køkkenpersonalet til Fødevarekontrollen.

Nedkølede ved stuetemperatur

Forud for et kontrolbesøg havde personalet været i gang med at stege eller koge mad, der skulle på køl.

Men den håbløse ’nedkøling’ skete ved stuetemperatur.

’Medarbejder oplyser, at der nedkøles på køkkenbordet til 7-8 grader C inden for 2 timer,’ skriver Fødevarestyrelsen.

’Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at der ikke kan ske en tilstrækkelig nedkøling, da der ikke er køl på køkkenet,’ står der i kontrolrapporten.

Bakteriebombe

Senest havde virksomheden slukket for gassen, så et kebabspyd længe havde hængt ved stuetemperatur, så bakterier kunne trives.

Man havde også belejligt undladt at ophænge en kritisk kontrolrapport, som dermed ikke kunne advare kunder om de kritiske forhold.

Konfrontation: Har hyret mere kyndigt personale

Ekstra Bladet har spurgt koncernens bestyrelsesformand, Niels Rønnebech, hvorfor man ikke for kundernes skyld sørger for en ordentlig køkkenhygiejne?

Dertil skriver han:

’Vi tager bestemt hygiejnen alvorligt og reagerer prompte på eventuelle anmærkninger, hvilket vi også har gjort her.’

Han forklarer, at Café A på Strandlodsvej for cirka et halvt år siden ændrede navn til Lava Kebab, som også sælger pizza.

Det er dog stadig Mustafa Bayram og Haci Bayram, som ejer stedet. De har ikke ændret Café A-navnet hos Fødevarestyrelsen.

'Forretningen er dermed ikke længere en del af hverken Dalle Valle eller Cafe A kæden,' mener Rønnebech

'Det er dog ingen undskyldning for den midlertidigt slukkede varme ved kebabrullen. Det forhold er der nu rettet op på med udskiftning til mere kyndigt personale.'