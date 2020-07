Kok ifølge Fødevarekontrollen: - Vi ryger ofte i køkkenet

'Ved tilsynets start er det konstateret, at medarbejderen i køkkenet står og ryger samtidig med at han er ved at håndtere fødevarer.'

Sådan skriver Fødevarekontrollen, der i går, onsdag, var på et uanmeldt tilsyn i den sjællandske thai-madkæde WokAmoks filial på Jagtvej på Nørrebro i København.

'Køkkenet er meget lille, ca. 7-8 kvadratmeter. Ude på hylden i køkkenet ligger der to pakker cigaretter, og virksomheden oplyser, at der ofte bliver røget i køkkenet,' står der i rapporten, som er ledsaget af en sanktion: en indskærpelse, der er at regne for løftet pegefinger.

Så Ekstra Bladet ringer til ejeren, som insisterer på ikke at få sit navn i avisen.

Ejer: Det passer ikke

- Jeg fatter ikke, hvorfor kokken oplyser det. Husk, at han snakker et meget dårligt dansk. Så det passer simpelthen ikke, at der bliver røget ofte. Der er tale om en misforståelse og en enkeltstående svipser, fastholder ejeren.

Han afviser også, at kokken var ved at håndtere fødevarer.

- Han var ude med affald og røg i den forbindelse en cigaret, som han kortvarigt tog med ind i køkkenet ved en fejl. Det er også fuldstændigt uacceptabelt, så jeg blev meget vred, da jeg fik det at vide, for rygning inde er ikke noget, vi praktiserer. Bestemt ikke.

- Ingen er så dumme

- Så der er tale om en misforståelse. Ingen er så dumme at sige sådan.

Kort tid efter ringer ejeren igen til Ekstra Bladet.

- Jeg ringer meget snart til Fødevarestyrelsen og siger, at de skal få fjernet den kontrolrapport (Fra Findsmiley.dk, red) hvor der står de forkerte oplysninger, for jeg har talt med de ansatte, og de fastholder, at de på intet tidspunkt har oplyst, som der står i kontrolrapporten.

Fødevarekontrollen står fast

Men Fødevarestyrelsens fødevarechef Jakob Munkhøj fastholder over for Ekstra Bladet, at det, der står i kontrolrapporten, er helt korrekt.

- Det, vi observerer er en køkkenmedarbejder, der står og ryger, mens vedkommende håndterer fødevarer i et forholdsvist lille lokale. Det er korrekt, at han er ikke så god til dansk, men en anden medarbejder, som er til stede, taler et fint dansk og oplyser, at man i virksomheden ikke er uvant med at ryge, så vi har både en konstatering af, at der bliver røget og en oplysning om, det sker forholdvis ofte, siger han.

Fare for forurening

Fødevarestyrelsen har tidligere forklaret til Ekstra Bladet, hvorfor tobaksryning er forbudt i fødevarevirksomheder

- Der er risiko for, at fødevarerne forurenes med sundhedsskadelige partikler eller sågar med cigaretskod og aske, sagde Martin Birch Hansen, sektionsleder i Fødevarestyrelsen.