Kræft-risiko: Denne madolie skal du ikke spise

Så er der endnu en grund til ikke at bruge det ellers meget hypede kokosolie, som har et højt indhold af mættet fedt, som er med til at øge niveauet af farligt kolesterol i blodet.

Zelected Foods ApS tilbagekalder et parti Neutral kokosolie økologisk, da produkterne overskrider grænseværdien for særlige tjærestoffer (PAH), som kan skade arveanlæg, påvirke immunsystemet og forplantningsevnen samt være kræftfremkaldende.

De er solgt i Normal-butikker og ​i ABC Lavpris.

Det drejer sig om: