Krig: Vil åbne 60 nye butikker i Danmark

Siden 2010 har Aldi i Danmark har tabt over 1,5 mia. kroner svarende til knap 600.000 kroner om dagen.

Men det får bestemt ikke kædens stenrige tyskere ejere til trække sig fra den danske discountkrig, ligsom norske Kiwi gjorde for knap to år siden.

- Vi har brugt 2018 på at analysere vores butikker og er kommet frem til, at der er basis for en pæn tocifret vækst i de eksisterende butikker. Derudover ser vi yderligere en vækst i absolutte butiksantal på omkring 60 butikker, så vi samlet kommer til at stå med omkring 240 butikker, siger den danske Aldi-boss Finn Tang til Fødevarewatch.

Han er i fuld gang med at modernisere kædens butikker. 50 af de 182 butikker er allerede 'fremtidssikret', som det formuleres.

De øvrige 132 Aldier skal enten udvides eller flyttes til nærliggende adresser. Og dertil kommer altså en række nye butikker, der skal sikre, at Aldi atter bliver en overskudsforretning, skriver Fødevarewatch.

Aldi Danmark har indført en strategi, fem såkaldte 'must win battles'

Der satses på friske varer, flot og indbydende butiksindretning, spændende spotvarer, en klar formidling om lav pris og høj kvalitet og en 'vinderkultur, der inspirerer og motiverer'.

Som led i den gevaldige hovedrengøring lukkede kæden i 2017 sine 32 dårligste butikker i Danmark, mens øvrige otte blev lukket ned i 2018.

Tilbage er altså 182, som skal have selskab af cirka 60 nye. Hvornår de åbner ønsker Finn Tang ikke at komme med et bud på,

- Det vil være super dejligt, hvis vi allerede er pænt på den anden side af 200 butikker om tre år, og det vil vi arbejde stenhårdt for. Men det er utrolig svært at spå om, fordi det er svært at have noget konkret at hænge det op på," siger Finn Tang til Fødevarewatch.

10 personer ansat i Aldi arbejder alene med at spotte, hvor de mange butikker skal ligge. Det sker ved at analysere blandt andet indbyggertæthed og trafiktæthed

- Og vi har fået udviklet en software, som vi kan bruge til at finde de gode placeringer, der måtte være. Derfra er det jo i dialog med kommunerne, at det viser sig, om der også planmæssigt er mulighed for at lægge en butik det pågældende sted, siger Tang.

Om Finn Tang Finn Tang, 52 år, bosat i Odense Efter højere handelseksamen og HD i regnskab uddannet bankelev i Varde Bank Økonomichef Vestfinans, Varde Bank (1990-1993) Økonomichef + adm. dir. i Baldur, Albani Bryggerierne (1993-2000) Adm. dir. Lidl Danmark (2001-2016) Adm. dir. ALDI Danmark pr. 1. september 2017