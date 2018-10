Kunder raser over Yousee: Tag så den telefon!

Tag så den telefon!

’Du er nu nummer 117 i køen’: Teleselskabet YouSee driver kunderne til vanvid ved ikke at tage telefonen

De fleste kan leve med, at internetforbindelsen eller tv-signalet en sjælden gang ryger. Men når udbyderen ikke tager telefonen og hjælper med at genoprette forbindelsen, bliver folk stiktossede.

Tusindvis af danskere har særligt de seneste måneder oplevet ekstremt lange ventetider hos YouSee, som er klart størst af sin slags herhjemme med årlige overskud på flere milliarder kroner.

Ekstra Bladet har modtaget talrige henvendelser med klager over telegigantens telefonkøer, og på anmeldelses-sites som Trustpilot udspyr et utal af kunder eder og forbandelser over selskabet, som trods et utal af prisstigninger de seneste år gerne lader folk vente.

YouSee-kunden Johan Ellemann fra Skanderborg havde eksempelvis for nyligt hverken tv- eller bredbånds-signal, så han søgte hjælp på 70 70 40 40 – nummeret til YouSees såkaldte ’Kundeservice’.

– Det er tale om kundeservice forbeholdt særligt tålmodige pensionister, som har en hel formiddag til at hænge i kø og satse på, at YouSee gider besvare telefonen – for det gør de ikke nødvendigvis. Men hvis de gør, sker det typisk efter halvanden time, i allerbedste fald tre kvarter, hvorefter medarbejderne forventer, at man selv er it-specialist på et højere niveau, så man selv kan løse problemet, siger Johan Ellemann, som vel nok er pensionist, men med andet at lave end at vente i kø.

– Jeg har været international forsikringsmægler i en menneskealder. I den og de fleste andre brancher er det helt uhørt, at man ikke tager telefonen, når kunderne ringer. Dybest set er det selvfølgelig sjofelt ikke at svare kunderne. Så overordnet må jeg konkludere, at YouSee er et usselt selskab, som udelukkende tænker på at inkassere penge, hvilket de er dygtige til. Når der så opstår problemer, gemmer de sig. Det er ufint. De må indse, at vil de tage imod penge, må de også give service til gengæld, siger han.

En anden kunde, Alice Mouridsen fra Slagelse, opgav at komme igennem.

– Så jeg måtte hele ni gange troppe op i YouSee-butikken, før problemet var løst. Det er simpelthen ikke i orden, hvad det selskab har gang i, siger hun.

Ekstra Bladet har fem gange ringet til YouSees kundeservice. Gennemsnitligt dog ’kun’ med en ventetid på 36 minutter.

– Vi er simpelthen ikke nok på arbejde, så det skal man høre for, når de utålmodige kunder endelig kommer igennem,sagde en supportmedarbejder forleden.

- Vi er udmærket klar over, at det er uholdbart. Vi har jo netop ikke monopol, og vi risikerer, at vores kunder skifter til konkurrenterne. Vi er udmærket klar over, at vi skal komme de lange ventetider til livs, siger Yousee-bossen.