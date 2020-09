Kvinde udspioneret i fitnesscenter

Læs spionrapporten her

Tirsdag den 15. maj 2018

Kl. 0750 Forsikrede gik ud til bilen, […] sammen med nogle børn. Hun satte sig ind i bilen sammen med børnene og kørte fra bopælen.

Kl. 0755 Forsikrede parkerede bilen på […]. Hun gik over vejen mod skolen. Kl. 0806 Forsikrede kom gående over […] mod parkeringspladsen og satte sig ind i bilen hvorefter hun kørte fra stedet. Køretøjet tabt.

Kl. 0840 Forsikrede sås gå ind i [træningscenter]. Kl. 0845-0945 Forsikrede sås på løbebåndet, hvor hun skiftevis løb og gik. Det skønnedes, at der var tale om intervaltræning, hvor man får pulsen op ved løb og efterfølgende får den ned igen ved at gå. Dette strakte sig over½ time, hvor hun den sidste ½ time gik på løbebåndet. Samtidig med at hun gik holdt hun sin mobiltelefon i venstre hånd og havde headset i ørerne. Hun så formentlig video på telefonen. Sammenlagt 1 time på løbebånd.

Kl. 0954 Forsikrede forlod [træningscenter] og gik mod den parkerede bil. Hun kiggede i sin mobiltelefon, som hun havde i højre hånd. Hun bar vandflaske i venstre hånd, ligesom hun havde sportstaske om venstre skulder. Hun skønnedes ikke smertepåvirket.

Kl. 1018 Forsikrede ankom til bopælen i bilen. Hun bar sort taske over venstre skulder.

Kl. 1330 Forsikrede kørte fra bopælen i bilen og parkerede bilen overfor skolen på […]. Hun gik derefter over mod skolen.

Kl. 1350 Forsikrede kom gående ud fra metalport ved skolen […]. Inden hun gik over den trafikerede vej drejede hun hovedet helt mod henholdsvis højre og venstre. Hvilket gentog sig flere gange. Hun skønnedes ikke smertepræget og der var ingen beskyttende adfærd over for nakken. Hun satte sig ind i bilen og bakkede ud. Under denne manøvre drejede hun hovedet helt frit til højre og venstre for at orientere sig.

Kl. 1548 Forsikrede gik fra stranden mod P-pladsen. Det skrånede opad mod P-pladsen og forsikrede gik ca. 150 meter fra stranden mod bilen. Efter at have sat sig ind i bilen kørte hun mod bopælen.

Onsdag den 16. maj 2018

Kl. 0845 Forsikrede satte sig ind i bilen på passagersiden ved siden af [ægtefælle], som førte bilen. Kørte mod centrum.

Kl. 0900 Forsikrede og dennes [ægtefælle] stod ved bilen som var parkeret ved […] bagved skolen. Manden satte sig ind på førersædet og forsikrede blev stående udenfor ved døren. Hun lagde højre hånd på taget og bøjede sig ind i kabinen med hele hovedet. Hun trak derefter hovedet ud igen og smækkede døren. Hun forlod derefter bilen smilende og gik mod [træningscenter]. Hun bar en sort taske over venstre skulder, samtidig med at hun holdt en mobiltelefon op til hendes højre øre med højre hånd.

Kl. 0910 Forsikrede gik på løbebånd og talte undervejs med [person] på løbebåndet ved siden af. Imedens at hun gik holdt hun en mobiltelefon i højre hånd, hvor hun formentlig så video ligesom hun havde headset i ørerne. Efter at have trænet i ca. 1 time gik forsikrede mod omklædningen.

Kl. 1015 Forsikrede kom gående ud fra [træningscenter]. Hun havde en sort taske overhængt højre skulder. Ude foran [træningscenter] stod forsikrede og talte med [person]. Forsikrede gestikulerede og det skønnedes at hun ikke virkede smertepræget.

Kl. 1016 Forsikrede gik 1,6 km mod bopælen (google maps). Undervejs havde hun sin mobiltelefon i henholdsvis højre og venstre hånd. Hun havde headset i højre øre. Hendes frie hånd/arm svingede helt normalt. Hun havde sportstaske overhængt højre skulder. Hun skønnedes ikke smertepræget eller havde beskyttende adfærd over for nakke/skulder. Rute: […].

Kl. 1036 Forsikrede retur bopælen.

Tirsdag den 12. juni 2018

Kl. 0830 Forsikrede kom gående ad […]. Da hun var ud for gitterport ind til skolen stoppede hun op og gik ned i knæ og bøjede sig forover ind mod barn, som stod på den anden side af hegnet. Hun rejste sig derefter op og gik nogle få skridt samtidigt med at hun vendte hovedet helt til venstre side og så bagud mod barnet. Denne manøvre skønnedes, at ske fuldstændig uden smertepåvirkning. Hun gik igen nogle skridt frem og vendte nu hovedet mod højre i retning af barnet. Hun stod nu ved vejkanten og vendte hovedet både mod højre og venstre for at orientere sig for bilerne som skønnedes ske uden smertepåvirkning eller beskyttende adfærd.

Kl. 0833 Forsikrede kørte fra P-pladsen mod byen.

Kl. 0840 Forsikrede kørte over […] og drejede til højre ad […]. Fortsatte ad hovedgaden i […] og drejede i rundkørsel ad […].

Kl. 0845 Forsikrede parkerede bilen ved [dagligvareforretning] på […], hvorefter hun gik ind i butikken og handlede nogle få ting. Hun sås blandt andet stå ved kiosk, samt ved kølemontre, hvor hun tog en chokolademælk med højre hånd løftet over skulderhøjde.

Kl. 0856 Forsikrede kom ud fra [dagligvareforretningen] og satte sig ind i bilen, hvorefter hun kørte tilbage ad […] og drejede til højre ad […]. Det konstateredes, at bilen holdt parkeret ude foran hus beliggende […]. Dette hus er på internettet benævnt […] og er lokalitet, hvor der udbydes kurser.

Kl. 1030 Forsikrede forlod […] og kørte mod […]. Hun kørte over […] og fortsatte ad […] og til højre ad […].

Kl. 1042 Kørte til højre ad […] mod [Træningscenter].

Kl. 1045 Forsikredes bil holdt parkeret ved [Træningscenter].

Kl. 1100 Forsikrede sås på løbebånd i [Træningscenter], hvor hun løb hurtigt i et stykke tid, hvorefter hun stoppede og begyndte at gå. Hun løb derefter atter hurtigt og igen begyndte hun at gå efter et stykke tid. Det skønnedes, at der var tale om intervaltræning.

Kl. 1114-1130 Forsikrede satte sig i maskine, der trænede forsiden af lårene. Hun fortsatte med at træne ben og lagde sig på bænk på maven og trak benene op mod haserne med belastning på.

Kl. 1131 Hun gik til omklædning.

Kl. 1145 Forsikrede kom ud fra [Træningscenter] med sort sportstaske overhængt venstre skulder. Hun havde en mobiltelefon i højre hånd, som hun kiggede på. Hun satte sig derefter helt normalt ind i bilen og kørte fra stedet.

Onsdag den 13. juni 2018

Kl. 1209-1215 Forsikrede cyklede fra bopælen ad […] og drejede til højre ad […]. Under cyklingen tog hun sin venstre hånd op til håret og holdt sin højre hånd på styret, samtidig med at hun ordnede sit hår. Hun cyklede i frisk tempo op ad det der skønnedes at være en lille stigning inden hun svingede til højre. Hun fortsatte ad […], hvor hun kørte over fodgængerfelt og fortsatte mod […].

Kl. 1217 Forsikrede trak sin cykel op mod gymnasiet og hendes [ægtefælle] gik ved siden af.

Kl. 1350 Forsikrede og dennes [ægtefælle] kom gående på gymnasieområdet, hvor han trak cyklen og hun gik ved siden af.

Kl. 1352 Forsikrede gik ad […]. Hun gik med en kurv, som hun havde i venstre arm. Hun holdt sin mobiltelefon i højre hånd, som hun kiggede i.

Kl. 1354 Hun gik til højre ad […], hvor hun blev hentet af sin [ægtefælle], som kørte i [bil].

Kl. 1356-1402 Forsikrede og manden kørte over […]

Kl. 1410 Forsikrede kørte til […] ved skolen, hvor hun parkerede. Hun kom ud fra skolegården til […]. Hun bar en rygsæk på ryggen og en håndtaske og jakke i venstre hånd. På […] satte hun sig helt ned på hug og talte med barnet i ca. 50 sekunder i samme stilling. Hun rejste sig derefter uden problemer op igen og orienterede sig til højre og venstre med hoveddrejninger med henblik på at gå over vejen. Hun satte sig derefter ind i bilen og kørte fra stedet

Torsdag den 23. august 2018

Kl. 0743 Forsikrede satte sig ind på passagersædet foran i bilen. 2 børn ses på bagsædet og [ægtefælle] satte sig ind i førersiden.

Kl. 0751 Bilen bliver parkeret overfor skole Og forsikrede og børn bliver fulgt til fods i skolen.

Kl. 0801 Forsikrede og [ægtefælle] er retur til bilen, hvor manden kører.

Kl. 1152 Forsikrede forlader bopælen i bilen.

Kl. 1228 Forsikrede parkerer ved [forretning] (har kørt 36 minutter i bil)

Kl. 1230-1342 Forsikrede handlede ind i [forretning]. Hun sås på 2. etage, hvor hun havde en indkøbsvogn. På et tidspunkt tabte hun en vare på gulvet, som hun uhindret gik ned på knæ, bøjede sig fremover og tog op igen. Fuldstændig uden smertepåvirkning.

Kl. 1343 Forsikrede kom ud af [forretning] med indkøbsvogn, som hun styrede med den ene hånd, samtidig med at hun spiste noget med den anden (formentlig hapsdog). Ved bilen åbnede hun bagdøren i højre side og begyndte at læsse varer ind på bagsædet. Det skønnedes, at hun gjorde dette uden smertepåvirkning og uden beskyttende adfærd. Hun satte sig ind på førersædet og begyndte at bakke ud. De sås, at hun uhindret kunne orientere sig mod højre og venstre ved at dreje nakken.

Fredag den 24. august 2018

kl. 0745 Forsikrede kom ud fra bopælen og satte sig ind på forsædet, hvor [ægtefællen] satte sig ind på førersædet og børnene på bagsædet. De kørte herefter fra stedet.

Kl. 0751 Bilen blev parkeret overfor skolen og børnene fulgt til skolen af begge forældre.

Kl. 0802 Forsikrede kom tilbage med [ægtefællen] til bilen.

Kl. 0803 Forsikrede kørte med [ægtefællen] til […], hvor de gik ind i en [klinik].

Kl. 0848 Forsikrede og [ægtefællen] forlod [klinikken] og kørte mod bopælen."